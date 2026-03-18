Kako će jezgra polarnog vrtloga i El Niño utjecati na Europu: Zna se gdje bi trebalo biti više kiše

Meteorološka zimska sezona je završila, ali atmosfera je trenutno "zarobljena" u dinamičnom sezonskom prijelazu, ističe Severe Weather Europe te pojašnjava kako će proljeće i globalni vremenski obrazac oblikovati zaostala jezgra polarnog vrtloga iznad Sjeverne Amerike te brza pojava potencijalnog Super El Niña u Tihom oceanu. Najnoviji podaci potvrđuju da se La Niña raspršila, ali njezin atmosferski otisak i dalje postoji, omogućujući jezgri niskog tlaka da ostane stabilizirana iznad Sjeverne Amerike. To je, naime, očekivano u godinama s brzim prijelazom iz La Niña u El Niño.

Jezgra polarnog vrtloga iznad istočne Kanade utjecat će, u ostatku ožujka, na sjeverne i istočne Sjedinjene Države. Ona, također, pomaže u izgradnji visokotlačnog područja iznad sjeverozapadne i sjeverne Europe te niskotlačnog područja na jugu. Polarni vrtlog naziv je za zimsku cirkulaciju nad sjevernom polutkom. Dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajima. Jak polarni vrtlog može zadržati hladniji zrak u polarnim regijama, sprečavajući njegovo kretanje. To obično stvara blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih područja srednje širine. Slabi polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vrijeme. Sam poremećaj obično nastaje zbog porasta tlaka i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrijavanja.

Nad Europom se u idućih pet dana očekuje toplija anomalija iznad sjeverozapadnih i sjevernih dijelova, što je posljedica visokotlačnog područja. Pritom, hladniji front proširit će se preko središnjih i južnih dijelova. No, u posljednjim danima ožujka, toplije anomalije širit će se prema sjeveru i istoku. Normalni do hladniji uvjeti tada se očekuju na jugozapadu. Ulaskom u pravo proljetno razdoblje, globalni vremenski sustav promijenit će se zbog snažne oceanske anomalije u Tihom oceanu.

ENSO (El Niño Southern Oscillation) područje je ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme. ENSO prelazi između faza pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova. Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

El Niño, prema posljednjim analizama, brzo dolazi te bi se čak mogao razviti u Super El Niño. Naime, on se razlikuje od normalnog jer zagrijavanje u Tihom oceanu postaje intenzivnije, što rezultira još jačim utjecajem na globalno vrijeme. To može dovesti do mnogo ekstremnijih vremenskih pomaka, pretvarajući tipične sezonske promjene u masovne poplave, teške suše i značajno promijenjene putanje oluja. U prethodnim godinama kada je situacija bila slična, nad Europom je zabilježena topla anomalija nad većim dijelom kontinenta.

I ove se godine za proljeće u Europi previđa topliji trend za središnje i južne dijelove te prema sjeveru. No, iznad zapadne i sjeverozapadne Europe temperature bi trebale biti normalne, što ukazuje na blizinu niskotlačnog područja. Prognoza oborina nad Europom signalizira veću vlagu nad velikim dijelom kontinenta. Očekuje se više kiše na zapadnim, južnim i središnjim dijelovima te na dalekom sjeveru. Manje kiše prognozira se na sjeverozapadu, iznad Ujedinjenog Kraljevstva i Irske.