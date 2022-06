Upozorenje Hrvatima koji su uzeli strano državljanstvo: Ako u vlasništvu imate nekretninu u Hrvatskoj, dobro pripazite

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u Hrvatskoj je definiran. Ipak, vrlo lako se može ostati bez nekretnine ili zemljišta, pogotovo ako je vlastima adresa vlasnika nepoznata.

Posebno bi trebali biti zabrinuti oni koji u Hrvatskoj u svom vlasništvu imaju neku nekretninu ili zemljište a uzeli su strano državljanstvo. Kako je to moguće pojašnjava čitatelj Fenix-magazina Goran Maligec te poručuje Hrvatima koji su uzeli strano državljanstvo neka provjere svoj status vlasništva i provjere je li njihova adresa vlastima nepoznata. U protivnom, moglo bi im se dogoditi ono što se dogodilo njemu i njegovoj majci. Njima je zemlja prenamijenjena nekoliko puta a dio zemljišta na kojem imaju kuću oduzet jer vlastima njihova adresa nije bila poznata.

– Hrvatske državne vlasti uz pomoć sudova brišu vlasništva tako da vas prijave da vam je adresa nepoznata i onda sud objesi obavijest na ploči koja stoji 30 dana, vi se ne javite jer nemate pojma da se išta događa, a kad se nakon 30 dana ne javite, oni brišu vaše ime s vlasništva u ime grada ili države. Europska unija plaća sređivanje gruntovnih knjiga a geodeti popisuju vlasništva po cijeloj Hrvatskoj - kaže Goran Maligec.

– Jednostavno oni vas obrišu jer vam je adresa nepoznata – govori Maligec.

Oko 4.500 tisuće četvornih metara zemlje na glavnoj cesti Zabok – Krapinske Toplice vlasništvo je Gorana Malineca a prethodno je bilo u vlasništvu njegove majke Vjekoslave Malinec koja je u međuvremenu preminula. Na toj zemlji imaju čak i struju.

– Godine 2015., našli smo kupce, otišli u gradsku upravu i zatražili potvrdu o vlasništvu. Gospodin koji je tamo radio mi je rekao kako naša zemlja više nije građevinska. Rekao mi je kako je naša zemlja sad poljoprivredno-poslovna zona. Imamo uvjerenje da je 2010.godine zemljište bilo građevinsko. Nakon tri godine je prenamijenjeno iako moju majku prethodno nitko nije obavijestio. Na kraju mi je taj gospodin rekao da moram voditi brigu o svojoj nekretnini. Pitao sam ga kako se vodi briga o nekretnini, a on mi je odgovorio, da na internetu pogledam u kakvom je statusu moja zemlja. Moja majka je živjela u Zagrebu gdje i ja živim i nije nam palo na um da provjeravamo što je sa zemljom - govori Goran.

Goran nadalje prepričava kako mu je djelatnik gradske uprave rekao da je plan o prenamjeni bio objavljen u lokalnim novinama, na lokalnom radiju.

– Tek smo poslije doznali da je za našu zemlju Grad imao drugačije planove. Grad je nekoliko puta prenamjenjivao zemlju iz građevinske u poljoprivrednu. Sve smo to pokušali prijaviti policiji i USKOK-u ali oni su nam nakon šest mjeseci javili da je Grad Zabok radio sve u skladu s zakonom. USKOK je naveo kako su oni tražili moju majku ali majka nije poznata na adresi koju oni imaju. No, Grad je moju majku obavijestio o rješenju da su joj uzeli zemljište ali je nisu mogli naći kad su joj planirani prenamijeniti zemljište u nešto drugo. U međuvremenu smo htjeli prodati dio kuće u Tribunju i tad se slučaj ponovio. Zvao sam odvjetnika koji me je pitao je li mi majka obavljala neki pravni posao u studenom te godine. Rekao mi je neka zovem sud jer se nešto radilo vezano uz parcelu na kojoj je kuća. Sutkinja mi je pojasnila da su izvlastili majci 18 kvadrata zemljišta. Kad sam je pitao kako su to mogli učiniti a nikoga nisu pitali, rekla mi je da nisu imali adresu. Kasnije smo doznali da je tih 18 kvadrata namijenjeno za ceste. Iz Općine Tribunj su sve opravdali zakonima – govori Goran Maligec čudeći se kako je vlastima poznata njihova adresa kad šalju račune za režije.

– Nažalost, sve je sukladno zakonu. Oni mogu na oglasnu ploču postaviti svoj plan, ako živite negdje izvan države, grada ili mjesta, ne znate što se događa i ne javite se, izvlastit će vas. To je sramota - zaključuje Goran Maligec koji je u Hrvatskoj poznat kao dobrotvor koji je kroz svoj humanitarni rad mnogima pomogao.

– Država je uredila zakon tako da je sve što čine sukladno zakonu i može vam uzeti što god hoće ako niste na vrijeme doznali za njihov plan. Zamislite kako je Hrvatima koji su uzeli strano državljanstvo, žive izvan Hrvatske, a imaju neku nekretninu ili zemljište u vlasništvu u Hrvatskoj. Oni su za hrvatsku državu nedostupni, adresa im nije poznata jer nekome tako odgovara. Ako su ih vlasti izbrisale iz vlasništva nekretnine ili zemljišta a oni to nisu doznali i reagirali u sljedećih pet godina, slučaj ide u zastaru i ne mogu više pokrenuti samostalni sudski progon te gube vlasništvo, govori Goran Maligec ističući kako je jako važno provjeriti zemljišne knjige i katastarsko vlasništvo.

Razočaran hrvatskim zakonima, Goran Maligec je sve prijavio Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije. Dobio je odgovor kako su sadržaj primili na znanje te kako to nije u njihovoj nadležnosti već u nadležnosti hrvatske države.

