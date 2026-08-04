Austrija u 'hladnom diplomatskom ratu' s Rusijom

Između Austrije i Rusije vodi se “hladni diplomatski rat”. Riječ je o svađi oko izdavanja viza, koja postaje sve žešća. Međutim, Austrija ne popušta, brojni ruski diplomati i osoblje veleposlanstva i zaposlenici međunarodnih organizacija koji žele ući u Austriji zbog posla, dobili su odbijenicu na zahtjev za izdavanjem austrijske vize, piše u utorak austrijski dnevni list “Heute” i drugi austrijski mediji. Dnevni list “Kronen Zeitung” također navodi da je između Beča i Moskve u tijeku “hladni diplomatski rat”. List ističe kako su od ruskog napada na Ukrajinu, deseci zahtjeva podnesenih za izdavanje austrijskih diplomatskih viza - odbijeni. Konkretno, za 70 osoba poslanih iz Moskve u Austriju se kaže da nisu prošle sigurnosne provjere.

Obrazloženje glasi: “Opasnost za nacionalnu sigurnost”. Slučajevi navodno uključuju sumnje Beča, da bi se državne tajne mogle špijunirati i otkriti, ističu austrijski mediji. Austrijski stav i odbijanje izdavanja viza za brojne slučajeve izaziva ogromnu ljutnju u Moskvi. Ruski veleposlanik u Beču Andrej Jurjevič Grozov, kritizirao je aktualnu situaciju u ruskim novinama “Izvestija”, bliskih Kremlju. “Pitanje viza ostaje najosjetljivije područje i pozivamo Beč da poštuje svoje obveze”, poručio je veleposlanik Jurjevič Grozov. “Ruski stalni predstavnik u Beču. Mihail Uljanov, prethodno je austrijsku viznu politiku za ruske diplomate nazvao “skandaloznom”.

Osim onih koji su odbijeni, Beč je navodno 15 diplomata proglasio kao “personae non gratae”, dakle, “nepoželjnima” u Austriji. “Heute” navodi da prema dostupnim informacijama, slučajem se ne bavi samo austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova na čelu sa šeficom diplomacije Beatom Meinl Reisinger nego Ravnateljstvo austrijske državne sigurnosti i obavještajnih službi. Austrija strogo i posebno pažljivo provjerava tko smije ući u Beč i ovu alpsku zemlju u diplomatskom svojstvu. Domaći mediji ističu kako to nije čudno, jer je Beč desetljećima na rasdjelnici između Istoka i Zapada smatran važnom lokacijom za špijunske i ostale obavještajne aktivnosti, s obzirom da u austrijskom glavnom gradu brojne važne međunarodne organizacije, uključujući i Organizaciju Ujedinjenih naroda, imaju svoje sjedište.

Uz opasku, kako sigurnosni stručnjaci pretpostavljaju da su u veleposlanstvima i konzulatima prisutni i brojni tajni obavještajci. Od početka rata u Ukrajini, stručnjaci tvrde, da je Beč za Rusiju postao još značajniji. I austrijsku prijestolnicu vide kao posebno značajnu bazu za ruske špijunske aktivnosti, navodi austrijski “Heute”. Uz napomenu, da sve dok traje rat u Ukrajini, diplomatski spor između Beča i Moskve, “vjerojatno se neće brzo smiriti”.