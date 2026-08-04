Šibenik se priprema za Thompsonov koncert: Policija objavila važne upute za dolazak i parkiranje

Šibenik se u utorak navečer priprema za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se na stadionu Šubićevac održati povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Očekuje se dolazak gotovo 30 tisuća posjetitelja, a zbog velikog broja gostiju policija je uvela posebnu prometnu regulaciju. Prema podacima organizatora, prodano je oko 27 tisuća ulaznica, pri čemu čak 21 tisuća posjetitelja dolazi iz drugih hrvatskih gradova i inozemstva. Upravo zbog očekivanih gužvi policija je od ranih jutarnjih sati započela s postavljanjem prometnih punktova.

Načelnik Postaje prometne policije Šibenik Joško Periša za RTL Danas pojasnio je kako će punktovi služiti za usmjeravanje vozila prema unaprijed određenim parkiralištima. 'Postavljeno je nekoliko desetaka punktova koji će raditi do završetka koncerta i razilaženja posjetitelja. Određene su i tri zone parkirališta. Prva zona nalazi se na prostoru bivše tvornice TEF, gdje će se preusmjeravati vozila koja dolaze iz smjera Vodica, Murtera i Zadarske županije, Jadranskom magistralom. Odatle se do stadiona ide pješice', rekao je Periša.

Druga parkirališna zona nalazi se na području Mandaline i Ražina te je namijenjena vozačima koji u Šibenik dolaze iz smjera Splita, preko Boraje i Primoštena. 'Ta će se vozila usmjeravati na parkiralište bivše vojarne Bribirskih knezova, odakle se također pješice dolazi do stadiona. Treća zona parkiranja nalazi se u Industrijskoj zoni Podi. Ondje može stati velik broj vozila, a namijenjena je onima koji dolaze autocestom A1 iz smjera Drniša i Knina. S te je lokacije organiziran autobusni prijevoz prema Šubićevcu. Bit će angažirano oko 25 autobusa koji će posjetitelje voziti do Elektre u Bilicama, odakle ih čeka još oko kilometar pješačenja do stadiona', istaknuo je.

Policija je najavila i posebna ograničenja prometa u neposrednoj blizini stadiona. U gradsku četvrt Šubićevac moći će ući isključivo stanari, osobe koje ondje rade, dostavna vozila te svi koji imaju opravdan razlog za ulazak. Periša je podsjetio i na iskustva s nedavnog velikog koncerta u Sinju, kada su se nakon završetka programa stvarale velike prometne gužve. 'U Sinju je bila gužva, ali uporno molimo građane da slušaju savjete policije i upute koje dobivaju na punktovima. To je jedini način da što sigurnije i brže dođu do stadiona. Naravno, veći će problem biti pri odlasku nego pri dolasku', poručio je.