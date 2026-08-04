VIDEO Gradonačelnik Ćaćić otkrio neočekivani trend: Mladi se masovno vraćaju u Knin, dosta im je Zapada

Knin je u potpunosti spreman za obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, a tijekom sutrašnjeg dana u gradu se očekuje između deset i dvadeset tisuća posjetitelja, potvrdio je kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić. Iako se očekuju visoke temperature, gradonačelnik ističe kako su Kninjani "prekaljeni" na vrućine, no apelirao je na sve goste da se pripaze i dovoljno hidriraju. Naglasio je kako je program osmišljen za cijeli dan, pa će neki posjetitelji doći na središnju jutarnju svečanost, dok će drugi uživati u popodnevnom i večernjem programu koji uključuje i veliki koncert. Ćaćić poručuje kako Knin sve svoje goste dočekuje raširenih ruku, ističući da je grad poznat po svojoj gostoljubivosti, što potvrđuju i sve bolje turističke brojke.

Osim što je spreman za proslavu, Knin doživljava i pravi turistički procvat. Gradonačelnik je iznio impresivne podatke prema kojima je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen rast broja noćenja od čak 25 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Usporedbe radi, na razini cijele Hrvatske taj je rast iznosio tek tri do četiri posto. Iako grad trenutno raspolaže s relativno skromnih 350 kreveta, to je značajan porast u odnosu na stotinjak kreveta od prije nekoliko godina. Ćaćić naglašava kako se Knin nastoji brendirati kao centar hrvatskog avanturizma, ciljajući na turiste koji žele aktivan odmor u prirodi, iskorištavajući brojne prirodne i kulturno-povijesne potencijale koje grad nudi.

Ipak, najzanimljiviji podatak koji je gradonačelnik iznio tiče se demografije. Nakon što je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju grad doživio devastirajući val iseljavanja, kada je u samo nekoliko godina otišlo oko 30 posto stanovnika, većinom mladih i radno najpotentnijih, sada se bilježi potpuno suprotan trend.

"Sada nam se ti mladi ljudi koji su otišli vani, od kojih su neki zasnovali i obitelji, žele vratiti. Shvatili su da i u tim zapadnim zemljama ne teče med i mlijeko i da tamo, da biste preživjeli, morate se jako, jako puno truditi i puno raditi. Radili su i po nekoliko poslova da bi praktično pokrivali samo one osnovne potrebe", objasnio je Ćaćić.

Kao najsnažniji dokaz demografskog oporavka, gradonačelnik ističe podatak da je prošle godine zabilježen rast broja upisanih prvašića od čak 30 posto. Objašnjava kako se radi o djeci povratnika koji su donijeli ključnu životnu odluku. "To su mladi ljudi kojima su djeca odrasla do razine da kreću u školu. Ako krenu u školu u Njemačkoj, Irskoj ili gdje god da su otišli, može se očekivati da će oni ostati u tim zemljama. Ako se vrate ovdje, djeca će ovdje krenuti u školu i onda ostaju u svojoj domovini", kazao je, dodajući da su povratnici prepoznali kako im Knin nudi miran i kvalitetan život u prekrasnom okruženju.

Iako se grad razvija, najveća prepreka su administrativne barijere. Ćaćić, koji je već šest godina gradonačelnik volonter i ističe da nije karijerni političar, priznaje da mu borba s birokracijom oduzima najviše energije. "Mogu reći da 90 posto ukupne energije koju ulažemo u upravljanje gradom trošimo na borbu s našom birokracijom. Umjesto da se bavimo kreativnim, razvojnim stvarima, većinu vremena gubimo na borbu s birokracijom koju smo si mi sami osmislili", požalio se gradonačelnik. Navodi kako Hrvatska ima dobar zakonodavni okvir, velikim dijelom preuzet iz zapadnih zemalja, ali je njegova primjena neefikasna i usporava ključne projekte, poput dugo očekivanog sjevernog ulaza u Nacionalni park Krka.

Za gradonačelnika Ćaćića, obljetnica Oluje ima i duboko osobno značenje. Kao srednjoškolac je 13. svibnja 1991. godine morao napustiti rodni Knin zbog ugroženog života i, kako kaže, jedva je čekao priliku za povratak. Ta prilika došla je s oslobođenjem, a njegov povratak obilježen je jedinstvenom simbolikom. "Nešto malo više od mjesec dana nakon Oluje, 10. rujna, ja sam se vjenčao ovdje. Bilo je to prvo vjenčanje u Kninu nakon oslobođenja. Ujedno sam i krstio svoju kćer ovdje u crkvi svetog Ante, koja je tada još bila srušena sa zapaljenim križem. To je bila jedna simbolika povratka i započinjanja novog života u Kninu", zaključio je gradonačelnik, čija osobna priča odražava sudbinu i ponovno rađanje cijeloga grada.