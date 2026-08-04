Meteorolozi objavili: 'Austriju čeka povijesni dan'. Temperature idu do 41 °C, stižu i oluje

Austriju je zahvatio snažan toplinski val, a meteorolozi upozoravaju da bi današnji dan mogao ući u povijest kao najtopliji otkako se u toj zemlji provode službena meteorološka mjerenja. U pojedinim dijelovima zemlje temperature bi mogle dosegnuti čak 41 Celzijev stupanj, čime bi bio srušen dosadašnji nacionalni rekord. Kako piše austrijski portal Heute, središte toplinskog vala danas je istočni dio Austrije, gdje se očekuju najviše temperature i mogući novi apsolutni temperaturni rekord. Trenutačni rekord iznosi 40,5 °C, a izmjeren je 2013. godine u mjestu Bad Deutsch-Altenburg. No meteorolozi iz austrijske službe Unwetterzentrale (UWZ), kao i meteorolog austrijske televizije ORF Manuel Oberhuber, smatraju da bi taj rekord danas mogao pasti.

Najprecizniji prognostički modeli pokazuju da bi temperatura lokalno mogla dosegnuti i 41 °C. Stručnjaci objašnjavaju da je jedan od glavnih razloga za ovako ekstremne vrijednosti izrazito suho tlo, koje dodatno pojačava zagrijavanje zraka. Meteorolozi iz agencije Ubimet današnju su situaciju opisali vrlo slikovito porukom: „Danas postaje potpuno ludo.“ Dok će istočni dio zemlje i južne kotline biti na udaru nesnosne vrućine s temperaturama oko 40 stupnjeva, u zapadnim i središnjim planinskim područjima tijekom poslijepodneva očekuju se lokalni, ali vrlo intenzivni pljuskovi, tuča i olujni udari vjetra.

Prema pisanju portala Heute, toplinski val neće odmah završiti. I srijeda će donijeti sunčano i vrlo vruće vrijeme, a na krajnjem istoku zemlje temperatura bi ponovno mogla dosegnuti 40 °C. Istodobno će od sredine dana u planinskim krajevima, a navečer i u nizinama, naglo porasti vjerojatnost razvoja snažnih grmljavinskih nevremena praćenih jakim vjetrom.

U četvrtak se očekuje još nestabilnije vrijeme, osobito na sjevernoj strani Alpa, gdje će biti čestih pljuskova i grmljavine. Na zapadu i sjeveru zemlje temperature će početi padati te će se uglavnom kretati iznad 25 °C, dok će jugoistok Austrije i dalje ostati pod utjecajem vrlo toplog zraka, uz vrijednosti koje bi mogle dosezati i 38 °C. Značajnije osvježenje meteorolozi najavljuju tek u petak, kada će dolazak oslabljenog ciklonalnog sustava donijeti svježiji zrak, kišu i grmljavinu u većem dijelu zemlje. Temperature će tada osjetno pasti te će se dnevni maksimumi kretati između ugodnijih 20 i 31 Celzijevog stupnja.

Slična situacija očekuje se i u Hrvatskoj, koja se također približava vrhuncu toplinskog vala. Gotovo cijela zemlja nalazi se pod crvenim ili narančastim meteoalarmom, a prema trenutačnim prognozama najteži dan bit će četvrtak. Prema prognozi DHMZ-a, od srijede do petka prevladavat će sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu naoblaku, uz nastavak vrlo visokih temperatura. U srijedu i četvrtak poslijepodne u kopnenim krajevima postoji mogućnost lokalnih pljuskova, ponajprije u Gorskom kotaru, Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U petak će se uz jači razvoj oblaka pljuskovi proširiti i na ostale dijelove unutrašnjosti, a lokalno ih može pratiti i grmljavina. Najviša dnevna temperatura tada će ponegdje blago pasti, osobito na kopnu.

Kako piše Istramet, pred Hrvatskom su još dani s temperaturama koje će lokalno dosezati i 40 °C, dok će rijetki grmljavinski pljuskovi uglavnom biti ograničeni na područje Gorskog kotara. Moguće je i obaranje novih temperaturnih rekorda, nakon što je u Pazinu već srušen srpanjski rekord iz 2017. godine za 0,2 stupnja, pa novi iznosi 38,8 °C.

Prema procjenama Istrameta, upravo bi četvrtak mogao biti najtopliji dan ovog toplinskog vala, a u pojedinim dijelovima Istre temperatura bi u hladu mogla dosegnuti čak 41 do 43 °C. Blago popuštanje ekstremnih vrućina očekuje se tijekom vikenda, kada bi se najviše dnevne temperature trebale spustiti na oko 35 °C. Ozbiljnije kiše i trajnijeg osvježenja, zasad, nema na vidiku.