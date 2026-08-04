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POVODOM 31. OBLJETNICE

Jandroković: VRO Oluja je ključna povijesna razdjelnica za hrvatsku samostalnost

Zagreb: Gordan Jandroković održao konferenciju za medije
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Lara Horvat/Hina
04.08.2026.
u 15:42
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Naglasio je da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je uputio čestitku u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, za koju tvrdi da je kruna obrambenog Domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata.  "Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj je hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put", istaknuo je Jandroković. Dodao da ovaj dan pripada hrvatskim braniteljima te poziva na prisjećanje svih onih koji su obranili Hrvatsku.

Naglasio je da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu. Jandroković je istaknuo je kako se s vremenskim odmakom još jasnije mogu sagledati razmjeri vojnih pobjeda ostvarenih u ljeto 1995. godine, naglasivši da su one ostvarene zahvaljujući zajedništvu i spremnosti na žrtvu hrvatskih branitelja te vodstvu državnog vrha predvođenog prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom.

Ustvrdio je da velike pobjede nose i veliku odgovornost te da najveću vrijednost sloboda dobiva kada se pretvara u snagu za razvoj države. Poručio je kako je na tim temeljima izrasla moderna, demokratska i međunarodno afirmirana Hrvatska, članica Europske unije i NATO-a, koja pridonosi sigurnosti i stabilnosti europskog i euroatlantskog prostora. Pozvao je da istina o pobjedničkom ljetu 1995. godine i dalje bude poticaj za izgradnju Hrvatske utemeljene na zajedništvu, jačanju institucija, gospodarskom razvoju, očuvanju nacionalnog identiteta, potpori obiteljima i stvaranju uvjeta da mladi svoju budućnost grade u domovini. Predsjednik Sabora zahvalio je svim hrvatskim braniteljima te svim građankama i građanima uputio čestitku u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja.

FOTO Sve je spremno za veliku proslavu Oluje. Pogledajte zadnje pripreme
Zagreb: Gordan Jandroković održao konferenciju za medije
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Ključne riječi
Gordan Jandroković VRO Oluja

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