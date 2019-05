Uno razočarao i iznervirao igrače diljem svijeta: 'Ovaj potez ne smijete činiti'

Ekipa iza popularne kartaške igre Uno prozvala je igrače koji slažu karte +4 i +2 jednu na drugu i tako tjeraju druge igrače da vuku više karata.

Cilj u igri Uno jest riješiti se svih karata u ruci, stoga nema ništa gore nego kad vam netko složi jednu na drugu kartu zbog kojih morate povući hrpu karata sa špila.

Međutim, iz Una su na Twitteru objavili da su takvi potezi zapravo protiv pravila, što je iznenadilo mnoge.

– Ako netko stavi kartu +4, morate vući četiri karte i preskočiti red. Ne možete staviti +2 kako bi iduća osoba vukla šest karata. Znamo da ste to probali – objavljeno je na službenom profilu Una.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h