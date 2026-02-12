Nakon masovnih deportacija u Minneapolisu – Trump naredio povlačenje agenata

Povjerenik američkog predsjednika Donalda Trumpa za granice Tom Homan rekao je u četvrtak da je u tijeku značajno povlačenje agenata imigracijske službe u Minnesoti te je predložio da se tamošnja operacija pojačanog nadzora privede kraju. U sklopu operacije „Metro Surge”, Trump je do kraja siječnja rasporedio oko 3000 naoružanih imigracijskih agenata kako bi deportirali migrante u Minnesoti, s fokusom na Minneapolis, najveći grad te savezne države.

„Predložio sam, a predsjednik Trump se složio, da se ova operacija pojačanog nadzora privede kraju”, rekao je Homan novinarima na konferenciji za medije. Prije tjedan dana Homan je najavio da će biti povučeno oko 700 imigracijskih agenata. U četvrtak je rekao da će mnogi od preostalih agenata, koji su bili raspoređeni iz drugih saveznih država, biti poslani kući idući tjedan, navodeći kao razlog „nezapamćenu” koordinaciju s lokalnim agencijama za provođenje zakona u Minnesoti.

Akcijama deportacije oštro su se usprotivili guverner Minnesote Tim Walz, demokrat, kao i drugi izabrani dužnosnici u toj saveznoj državi. Agenti, obično odjeveni u maske i vojnu maskirnu opremu, u više su navrata izazvali gnjevne prosvjede stanovnika Minneapolisa, koji su zviždali i koristili svoje mobitele kako bi snimali postupanje agenata.