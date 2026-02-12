Sedmero od desetero ljudi ne vjeruje onima koji misle drukčije

Ovogodišnje Edelmanovo izvješće Trust Barometer upozorava da smo, globalno gledajući, iz općeg nezadovoljstva otklizali u insularnost, odnosno zatvorenost. Generalno nismo skloni onima koji su drukčiji – imaju drukčije vrijednosti, drukčije izvore informiranja, drukčije podrijetlo. Zatvaramo se u krugove sa sebi sličnim ljudima, a drukčijima po bilo kojoj osnovi ne vjerujemo i nismo spremni s njima surađivati.



Edelman, jedna od vodećih globalnih komunikacijskih agencija, već 26 godina provodi godišnja istraživanja o povjerenju građana u vlade, medije, kompanije i nevladine organizacije. Posljednje u nizu predstavljeno je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, a temelji se na istraživanju provedenom u zadnjem kvartalu prošle godine, koje je obuhvatilo 28 zemalja svijeta s gotovo 34 tisuće ispitanika. Premda Hrvatska nije dio istraživanja, vrijedi ga pogledati svake pa i ove godine, jer u njemu možemo naći mnogo toga što je itekako relevantno i za nas.