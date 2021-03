United grupa demantira optužbe iz A1: 'Postavili smo apsolutno iste uvjete'

Nakon vijesti da korisnici A1 Hrvatska neće biti više u mogućnosti pratiti kanale Sport kluba te N1 televizije, uputili smo upit United grupi, u čijem su vlasništvu. U ime United Medie, koja unutar grupe brine o proizvodnji sadržaja i kanalima koje imaju u vlasništvu, odgovor je poslala Anka Milošević, voditeljica marketinških komunikacija.

Zbog čega je došlo do raskida poslovne suradnje?

To je pitanje za A1. Mi smo tom operateru ponudili apsolutno iste uvjete za distribuciju svih naših kanala koji su vrijedili i do sada, i istu cijenu koja je vrijedila do sada. Priče da smo tražili veću cijenu jednostavnu nisu točne i mi smo spremni javno objavit tu ponudu.

Ponuda pojedinačnih kanala se može različito kombinirati. Oni na pojedinačnu ponudu za distribuciju N1 televizije nisu niti odgovorili već su sve kanale odlučili isključiti.

U A1 tvrde da je UG izgubio prava na većinu sportskog sadržaja, a da cijene u skladu s tim nisu korigirane.

Takve tvrdnje ne stoje. SK u svojoj ponudi ima ekskluzivna prava prijenosa Premier League i Fa Cup, od ove sezone smo nadopunili ponudu prijenosima Bundeslige i Bundeslige 2, kao i Formule 1. Mi smo nositelji prava za Euroleague i EuroCup, svjetsko i europsko prvenstvo u košarci, kvalifikacije za Olimpijske igre, najprestižnije ATP master turnire, Wimbledon, Davis Cup i ATP Cup. Prenosimo NFL, NHL i MOTO GP utrke, a dodatno Pallacanestro ligu i talijansku rukometnu… Ne bismo rekli da smo izgubili većinu sadržaja, naša ponuda je ove godine i proširena u odnosu na prethodnu. Jedino je natjecanje koje nemamo u ponudi, u odnosu na prethodnu, LaLiga.

Jeste li postigli dogovor s ostalim pružateljima usluga prijenosa TV programa iz UG portfelja, odnosno jeste li i s kim prekinuli suradnju i kada, primjerice, ističu ugovori s HT-om i povezanim tvrtkama Iskonom i Optimom?

Za operatere pod okriljem HT-a nemamo informaciju o njihovim namjerama, naša ponuda je identična dosadašnjoj i nije bilo nikakvih promjena. Ugovor ističe 30. svibnja ove godine. Znamo da imamo najekskluzivniji sportski sadržaj kao i najbolji infoprogram 24/7 i želimo vjerovati da građani Hrvatske neće biti uskraćeni za gledanje ovih kanala, posebno što je, ponavljamo, cijena nepromijenjena unatoč rastu gledanosti N1 televizije ali i cijeni sportskih sadržaja. United Media nema problem s konkurencijom. Problem je što je u Hrvatskoj konkurencija zabranjena jer je operatorima A1 i HT-u praktički dat monopol. Kad se te dvije firme dogovore prestaje opcija za rad i djelovanje, što se dogodilo kanalima Discovery i Eurosport.

Kada se radi o TV pravima, koliko vam stvara problem na tržištu što ste prava izgubili od Arene, konkurenta koji je u paketu HT ponude s obzirom na planove da u Hrvatskoj želite lansirati fiksnu uslugu i uslugu TV-a?

Pažljivo smo birali natjecanja koja ćemo ponuditi gledateljima i pred njih izlazimo s nikad jačom ponudom sadržaja. N1 je najgledaniji kablovski kanal i najbolja informativna televizija. Na osnovu odgovara ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, očekujemo da UG bude u prilici ponuditi svoje kanale direktno korisnicima i to vrlo brzo.

Podsjetimo, iz A1 su u ponedjeljak kazali da suradnja nije nastavljena jer je United Media Grupa postavila neprihvatljive uvjete.

"Uvjeti pod kojima su ponuđeni TV kanali United Media Grupe bili su potpuno neprihvatljivi jer su zadržali istu cijenu unatoč gubitku značajnog dijela atraktivnog sadržaja poput španjolske nogometne lige. Napominjemo da je A1 zatražio zasebnu ponudu za kanale N1, SK1 i SK3. Vlasnik je za ta 3 kanala postavio 28% veću cijenu od iznosa koji A1 trenutačno plaća za emitiranje ukupno 15 kanala United Media Grupe, među kojima je svih 6 SK kanala i N1, što svjedoči o nepoštenoj poslovnoj praksi United Media Grupe prema A1 Hrvatska. Prihvaćanjem takvih uvjeta, pružanje TV usluge našim korisnicima više ne bi bilo moguće pod jednako povoljnim uvjetima. Na A1 TV platformi se i dalje emitiraju kanali s najgledanijim informativnim sadržajima kao što su HRT1, Nova TV, RTL, HRT4 i Al Jazeera Balkans., kažu iz A1.