Burna tržišna utakmica: Razišli se A1 i United grupa

Gledatelji koji u Hrvatskoj koriste usluge operatora A1 Hrvatska od 29. ožujka neće moći gledati kanale United grupe – N1 i Sport Klub, jer s tom kompanijom nije postignut dogovor o nastavku suradnje, vijest je koja je jučer osvanula upravo na N1 televiziji.

U objašnjenju se kaže: Jako smo iznenađeni odlukom operatora A1 o neobnavljanju ugovora o distribuciji kanala, posebno imajući u vidu da su im ponuđeni apsolutno isti uvjeti koji su važili i do sada. Nekoliko sati kasnije, oglasio se A1 priopćenjem kako njihovi pretplatnici neće biti zakinuti za sportski sadržaj jer su umjesto Sport kluba, dogovorili emitiranje Arena sport kanala. I to od 29. ožujka kada se ukida Sport klub, osvanut će Arene od broja 1 do 6, a potpuno novi kanali Arena sport 7-10 od 1. srpnja ove godine.

Sve nove kanale fanovi sporta pratit će u HD kvaliteti slike. A1 Hrvatska ugovor s Arena Sportom sklopila je do sredine 2024. Svi A1 TV korisnici u promotivnom će razdoblju od 29. ožujka do 1. srpnja imati dostupne Arena Sport 1 – 6 kanale u svojem osnovnom TV paketu, bez dodatne naknade, dok po isteku promotivnog razdoblja cijene TV paketa ostaju iste kao i prije dolaska Arene Sport na A1 TV, stoji u priopćenju.

A o neuspješnom nastavku suradnje glavna direktorica za privatne korisnike Ivana Marković, ističe:

- Unatoč svim našim nastojanjima da osiguramo nastavak prikazivanja tih kanala, vlasnik TV prava uz gubitak nekih atraktivnih natjecanja postavio je neprihvatljive uvjete za produljenje ugovora. Njihovim prihvaćanjem, pružanje TV usluge našim korisnicima više ne bi bilo moguće pod jednako povoljnim uvjetima, govori.

Rezultat raskida suradnje jest da će ljubitelji nogometa ostati gubitkom Sport kluba bez, primjerice utakmica engleske, ruske, nizozemske i portugalske nogometne lige, a dobit će talijansku, španjolsku, francusku ligu i HNL ligu. Dodatno kada se radi o nogometu, Arena će sad biti prenositelj UEFA Lige prvaka, UEFA Europa Lige, novog natjecanja UEFA konferencijske lige. Obožavatelji Formule 1 će biti zakinuti jer ta prava ima Sport klub, a s Arenom će dobiti američku košarku, odnosno NBA, Arena Sport kanali donose i mnogobrojna domaća i regionalna natjecanja poput košarkaških liga – regionalne ABA i Hrvatske Premier, regionalnih rukometnih i vaterpolskih liga, kao i rukometnu EHF Ligu prvaka, auto-moto i brojna druga natjecanja.

Pravi kolateral za gledatelje jest N1 televizija, koja u cijeloj ovoj tržišnoj utakmici neće biti dostupna pretplatnicima A1 Hrvatske. Naime, budući da N1 program nema nacionalnu koncesiju poput Nove TV i Dome, koja je u vlasništvu te iste United grupe, jednostavno, kako stvari sada stoje neće biti dostupna korisnicima A1 TV-a.

United grupa, inače, poznata je u Hrvatskoj zbog toga što je prošle godina kupila Tele2 mobilnog operatora, koji se sada zove Telemach Hrvatska. Usto najavili su i ulazak osim na mobilno i na fiksno tržište te ponudu TV usluga. Za sada, ističu Sport klub kanale moguće je gledati u ponudi HT-a i Total Tv-a.

Spram TV sraza za očekivati je i u ostalim segmentima burnu tržišnu utakmicu u kojoj će vjerojatno pune ruke posla imati i regulatori.