UN upozorio: U idućih 48 sati u Gazi bi moglo umrijeti 14.000 djece

U nedjelju je Izrael objavio da će omogućiti ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze, čime će se okončati jedanaestotjedna opsada. Ipak, prema riječima Toma Fletchera, zamjenika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja, to nije dovoljno.

„Danas je devet naših kamiona dobilo dozvolu za prolazak kroz prijelaz Kerem Shalom. No to je samo kap u moru u odnosu na ono što je hitno potrebno. Već od sutrašnjeg jutra (utorka) mora stići znatno više pomoći u Gazu“, izjavio je Fletcher za BBC.

Naglasio je kako trenutno dopuštene količine pomoći nisu nikakva zamjena za stalan i nesmetan pristup civilima kojima je ta pomoć prijeko potrebna. „Kako bi se spriječile krađe, neophodan je stabilan dotok pomoći, a humanitarnim organizacijama mora se omogućiti korištenje više različitih ruta. Uz to, komercijalna roba trebala bi biti nadopuna humanitarnim pošiljkama,“ dodao je.

Fletcher je istaknuo i da je zajednički stav Velike Britanije, Francuske i Kanade 'vrlo snažan', ali pravi izazov tek slijedi – vidjet će se može li UN sada, nakon jedanaest tjedana blokade, omogućiti veći dotok pomoći. Također je rekao da UN traži podršku međunarodne zajednice kako bi se pojačao pritisak na Izrael i omogućilo da pomoć dođe do 'ljudi koji gladuju'.

Fletcher je ponovno upozorio da je ulazak tih pet kamiona pomoći u ponedjeljak tek 'kap u moru'. Ti su kamioni, kako kaže, tek prešli granicu i još nisu dostigli one kojima je pomoć najpotrebnija. „Kamioni prevoze hranu za bebe i druge prehrambene potrepštine“, rekao je, dodavši kako strahuje da bi 14.000 djece moglo umrijeti u sljedećih 48 sati ako pomoć ne stigne do njih na vrijeme. Na pitanje novinara kako su došli do te brojke, Fletcher je odgovorio da imaju 'snažan tim na terenu' koji im osigurava podatke.

