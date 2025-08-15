UN stavio Hamas na crnu listu organizacija koje koriste seksualno nasilje kao oružje

UN je službeno stavio Hamas na crnu listu država i grupa koje koriste seksualno nasilje kao oružje u ratu! Objavili su to u "Godišnjem izvješću glavnog tajnika Ujedinjenih naroda o seksualnom nasilju u oružanim sukobima". Svim članicama Opće skupštine UN-a jučer su poslali izvješće glavnog tajnika UN-a Antónija Guterresa s detaljnim popisom - "crnom listom" organizacija koje čine seksualne zločine u nasilnim sukobima, a prvi put izvješće uključuje terorističku organizaciju Hamas. Već početkom 2024. godine posebna predstavnica glavnog tajnika za seksualno nasilje u sukobima, Pramila Patten, izvijestila je o seksualnim zločinima koje su počinili u napadu na Izrael 7. listopada 2023. - Ovi seksualni zločini nisu prestali i sa sigurnošću znamo da Hamasovi teroristi seksualno zlostavljaju taoce. Stoga je hitnije nego ikad osigurati trenutačno oslobađanje svih talaca i razoružati Hamas – piše u izvješću.

Hamasovi teroristi počinili su - i nastavljaju činiti - neke od najstrašnijih seksualnih zločina kojima je čovječanstvo ikada svjedočilo: silovanje, grupno silovanje, genitalno sakaćenje, seksualno zlostavljanje u zatočeništvu. U dokumentu UN-a navodi se da je „u svibnju 2024. tužitelj Međunarodnog kaznenog suda podnio zahtjeve za izdavanje naloga za uhićenje trojice političkih i vojnih zapovjednika Hamasa, navodeći značajne osnove za vjerovanje da snose kaznenu odgovornost za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući silovanje i druge oblike seksualnog nasilja, počinjene na teritoriju Izraela i Palestine od (barem) 7. listopada 2023.“. Navode da značajni dokazi ukazuju na to da su neki taoci odvedeni u Pojas Gaze bili podvrgnuti raznim oblicima seksualnog nasilja tijekom zatočeništva, a prikupljene su jasne i uvjerljive informacije da se seksualno nasilje dogodilo i tijekom napada 7. listopada 2023. na najmanje šest lokacija u izraelskim naseljima.

Iako su od napada prošle skoro dvije godine UN je reagirao tek sada, za što je zasigurno zaslužna i inicijativa Dinah Project koju su već dan nakon napada pokrenule izraelske žene koje imaju iskustva sa zakonima o ljudskim pravima. Jedna od inicijatorica Dinah Projecta Eetta Prince-Gibson, aktivistica i bivša glavna urednica Jerusalem Reporta i dopisnica Washington Posta, u ekskluzivnom nam je intervjuu nedavno izrazila ogorčenje što su UN-u samo za izjavu o tome trebali tjedni, dok su za seksualne zločine u Buchi reagirali već nekoliko sati nakon što su primili izvješće. Inicijativa je prerasla u pokret koji traži pravdu za žrtve seksualnog nasilja svuda u svijetu, bez obzira na to s koje strane dolaze žrtve pa i ako se takvi incidenti događaju i s izraelske strane.

Projekt Dinah sad je pozdravio odluku glavnog tajnika UN-a da formalno doda Hamas na crnu listu UN-a počinitelja seksualnog nasilja u oružanim sukobima, uz druge terorističke skupine poput ISIS-a i Boko Harama: „Označavanje dolazi nakon mjeseci intenzivnog zagovaranja, prikupljanja dokaza i svjedočenja preživjelih od strane Projekta Dinah i partnerskih organizacija. Ova važna objava slijedi nakon knjige "Potraga za pravdom: 7. listopada i dalje" koja je značajna pravna i dokazna knjiga Projekta Dinah i nudi najopsežniju analizu do sada o ovim zločinima. Oslanjajući se na forenzičke dokaze, iskaze preživjelih i međunarodnu pravnu doktrinu, izvješće zaključuje da su ta djela bila dio namjerne strategije, pruža jasan pravni okvir za kazneni progon odgovornih i poziva glavnog tajnika da Hamas stavi na crnu listu.“

- Ovo je prekretnica u globalnoj borbi protiv seksualnog nasilja povezanog sa sukobima. Šalje nepogrešivu poruku: svijet vidi ove zločine, imenuje ih i neće dopustiti da budu izbrisani iz povijesti. Priznanje je samo prvi korak. Sljedeći korak mora biti brzi kazneni progon i globalna osuda odgovornih, osiguravajući da se ovi zločini više nikada ne koriste kao ratno oružje – istaknula je Ruth Halperin-Kaddari, direktorica Centra Ruth i Emanuel Rackman za unapređenje statusa žena na Sveučilištu Bar-Ilan. Nezavisna međunarodna istražna komisija UN-a već je upozorila i Izrael na potencijalno uvrštavanje na popis sljedeće godine uz pojašnjenje da su izraelske vlasti djelomično uništile reproduktivnu sposobnost Palestinki u Gazi kao skupine, uključujući nametanje mjera namijenjenih sprečavanju rađanja, što je jedna od kategorija genocidnih djela u Rimskom statutu i Konvenciji o genocidu.

- Ta djela, uz porast broja smrtnih slučajeva rodilja zbog ograničenog pristupa medicinskim potrepštinama, predstavljaju zločin protiv čovječnosti istrebljenjem – optužila je komisija i drugu stranu, bez konkretnih formalnih akcija. Izraelska stalna misija pri UN-u u Ženevi odbacila je optužbe i nazvala ih „neutemeljenima, pristranima i nevjerodostojnima“. - IDF (Izraelske obrambene snage) imaju konkretne direktive i politike koje nedvosmisleno zabranjuju takvo ponašanje, a njihovi procesi revizije u skladu su s međunarodnim standardima - odgovorila je stalna misija. U prethodnim je izvješćima Komisija UN-a Hamas optužila „samo“ za mučenje i ponižavajuće postupanje.

Podsjećamo, Izrael je stranka Konvencije o genocidu i Međunarodni sud pravde mu je u siječnju 2024. naredio da poduzme mjere kako bi spriječio djela genocida tijekom rata protiv Hamasa. No nije stranka Rimskog statuta koji Međunarodnom kaznenom sudu daje nadležnost za presuđivanje u pojedinačnim kaznenim slučajevima koji uključuju genocid i zločine protiv čovječnosti. S druge strane, Hamas nije član ničega. Oni su teroristička organizacija čiji su zločini, seksualni i ostali, dio „agende“, strategije za totalnu eliminaciju, ne samo Izraela i svih Židova u svijetu, nego i svih ostalih građana svijeta koji s njima ne dijele vjersku i ideološku pripadnost.