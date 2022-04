Umirovljeni rudar i poduzetnik oporučno ostavio čakovečkoj bolnici 785.000 kuna

Treba štedjeti, makar i malo, rekao je u kratkom razgovoru za portal eVaraždin 2018. godine tada 90-godišnji Vinko Martin iz Svetog Martina na Muri. Neki dan dobio je spomen-ploču u svom Međimurju jer je oporučno ostavio 785.000 kuna ušteđevine Županijskoj bolnici Čakovec!

Velik dio ušteđevine

Zahvaljujući toj donaciji bolnica i Zavod za hitnu medicinu uredili su prilaz za vozila hitne medicinske pomoći i parkirališta, čime je, kako je rekao ravnatelj bolnice Igor Šegović, povećana sigurnost pacijenata i olakšan pristup tim ustanovama. Umirovljeni rudar i poduzetnik Vinko Martin liječio se povremeno u bolnici i iz zahvalnosti je odlučio velik dio ušteđevine ostaviti upravo toj zdravstvenoj ustanovi, koja mu se odužila postavljanjem spomen-ploče.

Foto: Međimurska županija Donator za bolnicu

Rijedak je to slučaj privatne donacije izuzmemo li novčane potpore nogometaša koji su karijere ostvarili u inozemstvu pa su odlučili izdvojiti djelić zarade za svoj rodni kraj. No i među milijunašima su rijetki takvi izdašni iznosi. Prema dostupnim podacima, Martin se do svoje 40. godine bavio rudarenjem, da bi se kasnije počeo baviti peradarstvom. Zaradu je ulagao u nekretnine, obveznice i štednju. Preminuo je 2019. u 91. godini i u oporuci ostavio novac bolnici te općini u kojoj je živio. Večernjak je nedavno pisao o 80-godišnjem Milanu Groziću iz Vranje kod Lupoglava koji je svojih 200.000 kuna ušteđevine darovao istarskim domovima zdravlja za nabavu ultrazvučnog aparata, palijativu i medicinsko-kemijski laboratorij.

– Znam da će sve imati dobru svrhu i to mi je najveće zadovoljstvo – rekao je i dodao da zdravstvu uvijek treba novac. Ministar zdravstva Vili Beroš na to bi sigurno kimnuo glavom i pomislio: "Da je takvih barem više!" Mato Veić, umirovljenik koji je trideset godina radio u Švicarskoj, kao radnik na brojnim gradilištima, svojom je životnom ušteđevinom prije nekoliko godina kupio 100.000 eura vrijedan ultrazvučni uređaj za bolnicu u Požegi.

Za trg u rodnom selu

Među većim donatorima, barem onima za čije donacije javnost dozna, jest i dr. Antun Mikec, jedan od osnivača VMD grupe, koji je donirao 750.000 kuna za uređenje trga u rodnom selu Cirkovljanu u Međimurskoj županiji. To je oko polovice investicije u uređenje Trga sv. Lovre.

– Svaka donacija ima tri uvjeta. Prvi je da imate, drugi je da želite dati, a treće je smoći snage da to i napravite. Hvala Bogu što mi je dao snage – rekao je na svečanosti otvorenja dr. Mikec.