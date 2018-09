Uljanik sve bliže stečaju, intervencija države za EK nedopustiva

Uljanik je, čini se prema izjavama nakon sastanka Vlade s povjerenicom Europske komisije Margrethe Vestager, sve bliže stečaju. Poruke nisu bile potpuno jasne, ali se iz njih dalo zaključiti da nikakva nova intervencija Vlade u Bruxellesu ne bi prošla. Uljanik Grupa s druge strane bez novca za repromaterijal ne može raditi, a kako neće imati prihoda do kraja godine, pitanje je otkud bi taj novac mogao stići.

Dodatno vrijeme

Povjerenica Vestager istaknula je da trenutno nije moguće dati konkretniji krajnji rok oko odluke o planu restrukturiranja te da Europska komisija želi “vidjeti plan restrukturiranja koji će kompaniji omogućiti održivost poslovanja”. Povjerenica Vestager još je jednom ponovila da odgovara za to da se kompaniji ne daju posebne pogodnosti i da se uzalud ne troši novac poreznih obveznika. Ističe da ono što su dogovorili s ministrom daje prostora i vremena za napraviti potreban posao.

Resorni ministar Darko Horvat poručio je pak da Vlada više neće, a i ne smije investirati u one projekte koji ne pokazuju dugoročnu korist.

– Predmet Uljanik kompliciran je i zahtijevat će dodatno vrijeme i angažman da ga se doradi do one mjere kada će za Europsku komisiju biti prihvatljiv – istaknuo je Horvat.

I iz te je izjave jasno da brzo odobrenja plana restrukturiranja neće biti, kako je dio javnosti očekivao, te da će biti vrlo teško održati Uljanik Grupu na životu. Naime, draft plana restrukturiranja koji je izrađen u srpnju i ne odgovara sadašnjem stanju u kompaniji, a kako su i iz Vlade i iz redova koalicijskih partnera isticali da nisu preoduševljeni odabirom strateškog partnera, čini se da bi za spas Uljanika valjalo naći i novog investitora. Horvat nije dao konkretan odgovor na pitanje hoće li se dorađivati postojeći nacrt plana restrukturiranja Uljanik Grupe ili će se izraditi potpuno novi plan, ali jest rekao da ni Vladu ni Europsku komisiju postojeći plan restrukturiranja nije čvrsto uvjerio.

Povjerenje u padu

Očekivano, nakon samog sastanka s povjerenicom kriza Uljanika nije ništa bliže razrješenju koje bi dovelo do održanja proizvodnje i brodogradnje u Puli. Uljanikove tvrtke i dalje su blokirane, a iz kompanije je tijekom petka pristigla i obavijest da je i Đino Šverko podnio ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora. Tako je cijeli NO u ostavkama, ali će se one aktivirati održavanjem glavne skupštine društva zakazane za 16. listopada. Vlada je najavila da će rješenje za Uljanik Grupu – koja okuplja 3. maj i Uljanik – imati idućeg tjedna. Hoće li to biti stečajni postupak, zasad nije poznato, ali je sad jasno da nove intervencije poput ove za isplatu dvije plaće neće biti.

Ako se pokrene stečajni postupak, teško će se zadržati brodogradnja u Puli. Naime, brodogradilište nema kapitala, a knjiga narudžbi sve je praznija pa nema ni najave da bi kompanija imala šanse za otplaćivanje svih dugova. Iako se Uljanik često uspoređuje s Agrokorom, bitna je razlika u ova dva slučaja da su Agrokorove tvrtke ostvarivale visoke prihode na tržištu i imale kupce. Koncern je bio prezadužen, ali ne i bez posla. Uljanik Grupa je pak izuzetno zadužena, ali ono što je ključni problem jest da ostaje bez posla. Nedavno su otkazane narudžbe četiri broda za norveškog naručitelja, spekulira se da je ostalo samo šest brodova u knjizi narudžbi, što nije dovoljno za otplatu dugova.

Iz Kermas Energije Danka Končara poručili su da i potencijalnim partnerima Uljanika koji su im bili voljni povjeriti izradu putničkih brodova povjerenje u pulsku grupu opada. Plaća za kolovoz bit će isplaćena na vrijeme za nekoliko dana, ali to je i zadnja sigurna isplata. Sindikati su komunicirali da je iz kompanije već otišlo oko 400 radnika, a brodogradilišta u Hrvatskoj poput Brodosplita i Viktora Lenca pozivaju oglasima proizvodne radnike u svoje redove. Vlada će im garantirati tek isplatu tri minimalne plaće.

Most: Vlada mora postaviti kriznu upravu

Povjerenica Europske komisije za tržišno natjecanje Margrethe Vestager jučer je na pitanje uključuje li plan restrukturiranja otkaze kazala da ne bi željela prejudicirati sadržaj plana jer to uvelike ovisi o tome što će potencijalni ulagač ponuditi.

– Vrlo smo oprezni jer ovo je vrlo osjetljiva faza – poručila je.

U Puli vlada zabrinutost. Istarska lokalna vlast najavila je za 11. rujna tematsku sjednicu o Uljaniku pulskog Gradskog vijeća i istarske Županijske skupštine. Na tematskoj sjednici bit će 45 županijskih i 25 gradskih vijećnika, a pozvani su i predsjednik Vlade Andrej Plenković, mjerodavni ministri, članovi uprave i Nadzornog odbora brodogradilišta, predstavnici sindikata, stožer za obranu Uljanika te predstavnici strateškog partnera. Izrazivši zabrinutost zbog trenutačnog stanja u Uljaniku te zbog, kako je rekao, “kontradiktorne informacije vrha Vlade” i mjerodavnih ministara, predsjednik istarske Županijske skupštine Valter Drandić rekao je kako Uljanik, 3. maj i općenito brodogradnja u Hrvatskoj imaju budućnost.

Most je, pak, jučer zatražio hitno zasjedanje Sabora o opstanku hrvatske brodogradnje, a od Vlade postavljanje kriznog menadžmenta u Uljanik Grupu.

– Tvrtke o kojima danas govorimo godinama su imale potrebu za državnim jamstvima, a ona su im davana na temelju friziranih izvještaja, što je jasna odgovornost onih koji djeluju u tim tvrtkama – rekao je Mostov saborski zastupnik Tomislav Panenić. Naglasio je kako bi “bilo koje restrukturiranje pod sadašnjom upravom značilo nastavak tragedije”. “Nalazimo se u kriznoj situaciji u kojoj nam neće pomoći Europska komisija nego održiv program restrukturiranja koji treba biti javan, poručio je Panenić.

– Očekujem od gradonačelnika Borisa Miletića da idućih deset godina neće mijenjati prostorne planove kako bi omogućio Danku Končaru izgradnju hotelskih kompleksa čime tjera brodogradilište iz Pule – rekla je Ines Strenja Linić i dodala: – Vlada treba postaviti krizni menadžment jer problem ne mogu riješiti oni koji su do njega doveli.

KRONOLOGIJA KULMINACIJE PROBLEMA U PULSKOM ŠKVERU

Siječanj 2018. - Hrvatska Vada dala je državno jamstvo za 96 milijuna eura kredita Uljaniku

Europska komisija ocijenila da je jamstvo u skladu s pravilima i prihvatila ga

22. kolovoza 2018. - Radnici Uljanik grupe počeli štrajk. Vlada draft plana restrukturiranja poslala u Bruxelles

Rujan 2018. - Radnici dobili plaće i vratili se na posao, ali je počelo otkazivanje narudžbi

