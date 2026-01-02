Naši Portali
OZBILJNE CIFRE

Koliko su zadnjeg mjeseca u godini potrošili Hrvati?

Tko je božićni shopping majstor
Foto: Shutterstock
Autor
Jolanda Rak Šajn
02.01.2026.
u 12:39

Rast ukupnog prometa, pa i u navedenim županijama, u prvom redu posljedica je prelijevanja raspoloživog dohotka kućanstava koji, zahvaljujući pozitivnim makroekonomskim pokazateljima, zadnjih godine raste - kazala je Maja Bogović

Hrvati su zadnjeg mjeseca 2025. ukupno potrošili 3,86 milijardi eura, podaci su Porezne uprave o fiskalizaciji u svim djelatnostima. To je čak 342 milijuna eura ili 10% više nego u prosincu godinu ranije kad je ostvaren iznos od 3,51 milijardu eura.

U maloprodaji je u prosincu ostvaren promet u iznosu od 2,55 milijardi eura, što je rast od 8,14% u odnosu na prošlogodišnji prosinac. Broj računa je veći za 3,6% - kaže Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK. Najveći rast prometa, objašnjava ona, zabilježen je u Požeško slavonskoj županiji, za 11,06%, a potom slijede Krapinsko-zagorska županija s 10,79%, Ličko-senjska te Vukovarsko-srijemska županija s rastom od 10.16%. 

Rast ukupnog prometa, pa i u navedenim županijama, u prvom redu posljedica je prelijevanja raspoloživog dohotka kućanstava koji, zahvaljujući pozitivnim makroekonomskim pokazateljima, zadnjih godine raste - kazala je Bogović.  Na godišnjoj razini ukupan iznos fiskaliziranih računa u trgovini na malo iznosio je 28,3 milijardi eura te je ostvaren rast od 6,5% u iznosu te od 0,59% u broju računa u odnosu na 2024. godinu. Najveći porast iznosa zabilježen je u Krapinsko zagorskoj županiji, za 10.30% na godišnjoj razini, a ova županija ima i najveći rast broja računa od 3,14%. 

Najjači mjesec po prometu bio je srpanj s ostvarenih više od 2,9 milijardi eura, a najveći rast u odnosu na isti mjesec 2024. godine ostvaren je u travnju (12,41%), zbog utjecaja Uskrsa te u lipnju (11,35%), zbog izuzetno dobre predsezone.

Ključne riječi
fiskalizacija Porezna uprava potrošnja

