KROZ NEKOLIKO DANA

Ukrajinski obavještajci otkrili: Ruske tajne službe pripremaju veliku oružanu provokaciju

Ukrainian servicemen from an anti-drone mobile air defence unit fire a ZU-2 anti-aircraft cannon during combat shift on the front line in the Donetsk region
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
02.01.2026.
u 12:50

Vjerojatna lokacija, istakli su obavještajci, mogla bi biti na ruskom teritoriju ili u okupiranim teritorijima Ukrajine

Obavještajna služba Ukrajine objavila je da Rusija priprema veliku provokaciju 7. siječnja ili prije toga, u pokušaju da poremeti mirovne pregovore. "Nakon tzv. ‘napada na Putinovu rezidenciju’, vidimo da Kremlj širi nove izmišljene informacije kao izgovore za pripremu ruske i strane javnosti na daljnju eskalaciju. S velikom vjerojatnošću predviđamo prijelaz s manipulativnog utjecaja na oružanu provokaciju ruskih tajnih službi koja uključuje značajne ljudske žrtve", istakli su obavještajci.

Vjerojatna lokacija mogla bi biti na ruskom teritoriju ili u okupiranim teritorijima Ukrajine. "Za fabrikaciju dokaza o ukrajinskoj umiješanosti planira se uporaba krhotina udarnih besposadnih letjelica zapadne proizvodnje koje će biti dovezene na mjesto provokacije s prve crte bojišnice“, dodaje se. Obavještajna služba pozvala je medije da pažljivo provjeravaju materijale koje objavljuje Kremlj te da se suzdrže od širenja ruskih lažnih vijesti, prenosi Ukrainska Pravda.

Ranije je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kazao da je Ukrajina gađala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u noći s 28. na 29. prosinca, rekavši da će to dovesti do revizije ruskog pregovaračkog stava. Putin je o navodnom napadu obavijestio američkog predsjednika Donalda Trumpa, a Ukrajina je odbacila tvrdnje o bilo kakvom napadu na rezidenciju ruskog čelnika.
Ključne riječi
Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

AL
alojzvodic
13:31 02.01.2026.

Bro, wtf?

