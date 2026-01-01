Izračunato koliko je Rusija proširila okupaciju: Ukrajina u 2025. izgubila značajan dio teritorija

Ukrajinska analitička skupina DeepState objavila je da su ruske snage tijekom 2025. godine proširile kontrolu nad dodatnih 4.336 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija. Prema njihovim procjenama, to iznosi oko 0,72 posto ukupne površine zemlje. Kada se promatra razdoblje od 1. siječnja 2023. do 1. siječnja 2026., okupirani teritorij povećan je za 7.463 četvorna kilometra, što predstavlja 1,28 posto teritorija Ukrajine. "U usporedbi s prethodnim godinama, 2025. je doista bila teška za ukrajinske obrambene snage", ističu iz DeepStatea.

Analitičari su detaljno razradili udio okupiranog teritorija po pojedinim oblastima: Dnjepropetrovska oblast – 0,6 % (+0,6 u odnosu na prošlu godinu), Sumska oblast – 1,0 % (+1,0), Harkivska oblast – 4,7 % (+1,3), Hersonska oblast – 72 % (bez promjene), Zaporiška oblast – 74,8 % (+2,1), Donjecka oblast – 78,1 % (+10,6), te Luganska oblast – 99,6 % (+0,6).

Usporedba s krajem 2022. godine pokazuje značajan rast u nekim regijama: u Dnjepropetrovskoj oblasti s 0 % na 0,6 %, u Sumskoj s 0 % na 1,0 %, u Harkivskoj s 1,9 % na 4,7 %, dok u Hersonskoj oblast ostaje na 72 %. U Zaporiškoj oblasti udio okupiranog teritorija porastao je s 72,8 % na 74,8 %, u Donjeckoj s 56,7 % na 78,1 %, a u Luganskoj s 97,9 % na 99,6 %.

Ukupno je, prema DeepStateu, pod ruskom kontrolom 116.165 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, što čini 19,25 posto zemlje, odnosno gotovo petinu njezine površine. DeepState napominje i da je Krim i dalje u potpunosti pod ruskom okupacijom, dok zauzimanje Kinburnske prevlake u Mikolajivskoj oblasti zasad ne utječe na statističke podatke o ukupnom teritoriju pod kontrolom Rusije.