Šveđani podigli optužnicu protiv policajke zbog lažiranja bolovanja. Tri godine za redom išla na Kosovo

Policija u širem području Stockholma pokrenula je internu istragu nakon što je primijećen neuobičajen porast bolovanja tijekom ljetnih mjeseci. Analizom podataka utvrđeno je da se u jednom slučaju radi o policijskoj istražiteljici koja se tri godine zaredom javljala bolesnom odmah po završetku godišnjeg odmora, prenosi Expressen .

Prema rezultatima policijske istrage, riječ je o ženi zaposlenoj kao policijska istražiteljica koja se 2023., 2024. i 2025. godine prijavila na bolovanje u terminima za koje joj ranije nije odobren godišnji odmor. U sva tri slučaja bolovanje je započelo neposredno nakon službenog završetka njezina odmora.

U policijskoj dokumentaciji navodi se da je istražiteljica u svim spornim razdobljima boravila na Balkanu. Prema iskazu nadređenog, tražila je produženje godišnjeg odmora, no zahtjev joj nije bio odobren. Unatoč tome, kasnije se javila bolesnom upravo za te dane. Dodatne sumnje potaknula je i činjenica da su povratni letovi iz inozemstva u sve tri godine bili rezervirani nakon datuma kada se trebala vratiti na posao. Tijekom tih bolovanja isplaćeno joj je više od 17.000 švedskih kruna na ime naknade za bolovanje.

U policijskom ispitivanju policajka je odbacila optužbe i ustvrdila da je u sva tri navrata doista bila bolesna, navodeći kako se radilo o psihičkim tegobama povezanima s povratkom na posao. "Imam visoku radnu etiku i inače gotovo nikada ne idem na bolovanje. Cijele godine sam na poslu", izjavila je tijekom ispitivanja. Dodala je i da bolest ne ovisi o mjestu boravka. "Čovjek ima pravo biti bolestan gdje god se nalazi. Ako sam bolesna, onda sam bolesna", rekla je.

Unatoč obrani, protiv policijske istražiteljice podignuta je optužnica za teško kazneno djelo prijevare i davanje neistinite izjave. U optužnici se navodi da je zloupotrijebila povjerenje koje uživa kao policijska službenica te da su radnje bile povezane vremenom, mjestom i namjerom. Za teško kazneno djelo prijevare u Švedskoj je propisana kazna zatvora od najmanje šest mjeseci do najviše šest godina. O daljnjem tijeku postupka odlučit će nadležni sud.