Iranski mediji prvi put izvijestili o sedam poginulih u prosvjedima, Trump zaprijetio: 'Spremni smo i naoružani!'

Nastavljaju se prosvjedi u Iranu šesti dan zaredom. U sukobima između prosvjednika i sigurnosnih snaga poginulo je sedam osoba – šest prosvjednika i jedan pripadnik paravojne postrojbe Basij – izvijestili su u četvrtak lokalni iranski mediji. Riječ je o prvim potvrđenim smrtnim slučajevima od početka masovnih prosvjeda izazvanih naglim rastom troškova života i pogoršanjem gospodarske situacije. Prosvjedi su započeli u nedjelju u Teheranu, gdje su trgovci prvi izašli na ulice izražavajući nezadovoljstvo visokom inflacijom, padom kupovne moći i sve težim uvjetima poslovanja. U vrlo kratkom roku pridružili su im se i drugi slojevi društva – radnici, umirovljenici i mladi – a val nezadovoljstva proširio se i na druge gradove i regije diljem zemlje.

Prema dostupnim informacijama, do smrtonosnih sukoba došlo je tijekom intervencija sigurnosnih snaga koje su pokušavale suzbiti prosvjede. Vlasti zasad ne iznose detaljne okolnosti stradavanja, dok je izvještavanje otežano zbog restrikcija prema medijima i ograničenog pristupa društvenim mrežama. 'Ako Iran zapuca i nasilno ubije mirne prosvjednike, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priteći će im u pomoć. Spremni smo i naoružani. Hvala na pozornosti posvećenoj ovom pitanju', poručio je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

The regime is murdering Iranians in the streets.



Long live the great people of Iran!



Death to the Islamic Republic. pic.twitter.com/ggB8GwufIW — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 1, 2026

Iran se već mjesecima suočava s teškom gospodarskom krizom, obilježenom visokim cijenama hrane i energenata, inflacijom i posljedicama međunarodnih sankcija. Promatrači upozoravaju da bi se socijalni prosvjedi, ako potraju, mogli pretvoriti u širi politički izazov za iranski režim.

S druge strane, predsjednik Masoud Pezeškijan podigao je razinu vjerskog i moralnog diskursa o odgovornosti vlasti za životni standard građana. Poručio je da „više ajeta“ (citata iz Kurana)upućuje na to da je mjesto dužnosnika „u paklu“ ako se ne riješe problemi ljudi, pozvavši na veće napore „na razini pojedinaca i države“. U potezu snažne simbolike, Pezeškijan je obećao da njegova vlada više neće dodjeljivati dolare po tečaju od 28.500 tomana nijednom subjektu, naglasivši da oni koji dobivaju subvencionirani dolar „profitiraju od rente“. Dodao je kako subvencije neće biti ukinute, već će biti usmjerene izravno krajnjim potrošačima. Kasnije je, u jeku prosvjeda zbog pogoršanja životnih uvjeta, Pezeškijan izjavio da njegova vlada nastavlja s reformama usmjerenima na uklanjanje rente, krijumčarenja te izravni prijenos subvencija građanima, istaknuvši da je životni standard ljudi „crvena linija“. Dodao je da su državna imenovanja provedena na temelju stručnosti, a ne osobnih veza.

U isto vrijeme, izjave su se poklopile s obećanjima guvernera Središnje banke Abdolnasera Hemmatija, koji je ocijenio da višestruki tečajevi valute uzrokuju nestabilnost, korupciju, rentijerstvo i špekulacije. Najavio je postupno ukidanje povlaštenog tečaja i uvođenje jedinstvenog tečaja, u procesu koji je društveno iznimno osjetljiv. U pozadini tog sukoba stavova, jasno su vidljivi pokazatelji krize: rast inflacije, pad kupovne moći i slabljenje rijala na povijesno niske razine, pri čemu se dolar trguje blizu 1,4 milijuna rijala. Ovi prosvjedi najveći su od 2022. godine, nakon smrti Mahse Amini u policijskom pritvoru, no zasad se nisu pretvorili u sveobuhvatan val na nacionalnoj razini. Također, nisu dosegnuli intenzitet prosvjeda iz 2022., koje su pratile masovne mobilizacije i dugotrajni sukobi.

Na međunarodnoj razini, američko Ministarstvo vanjskih poslova ponovno je izrazilo potporu prosvjednicima putem svog profila na perzijskom jeziku, navodeći zabrinutost zbog „zastrašivanja, nasilja i uhićenja“ te naglasivši da zahtijevanje temeljnih prava „nije zločin“. Američka diplomacija poručila je kako izjave iranskih vlasti o „priznavanju prosvjeda“ nisu u skladu s činjenicama na terenu, ističući da se namjere mjere djelima, a ne riječima. Washington je za pogoršanje gospodarske i socijalne krize, slabljenje valute, inflaciju, siromaštvo, poremećaje u javnim uslugama i represiju okrivio loše upravljanje sustavom, pozvavši na prekid tog kruga kriza i patnje. Izraelska ministrica znanosti i tehnologije Gila Gamliel podržala je prosvjede u Iranu putem video poruke, ocijenivši zahtjeve prosvjednika „opravdanima“ i pozvavši ih na ustrajnost. Naglasila je da Izrael stoji uz iranski narod te pozvala međunarodnu zajednicu da posluša i podrži „glas slobode“.

Istodobno je objavljeno da je izraelska vanjska obavještajna služba Mosad uputila izravni poziv Irancima da nastave s prosvjedima, navodeći da ih podržava „na terenu“, u trenutku širenja prosvjednog pokreta. Na oporbenoj liniji, Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, pozvao je na „još veću solidarnost“ i „očuvanje prisutnosti na ulicama“, ustvrdivši da je cilj paralize institucija natjerati ljude da se povuku u svoje domove. Pozvao je građane da iskoriste svako okupljanje ili prigodu kako bi proširili prosvjedni pokret.