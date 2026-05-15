Ukrajinska specijalna pomorska jedinica dala ekskluzivan uvid u tajne operacije: 'Trnoviti morski pas' i 'Mrtve muhe' glavno su im oružje

Ukrajina u obrani od ruske agresije sve intenzivnije koristi novu generaciju dronova i oružanih sustava, a učinkovitost te strategije potaknula je nagađanja o mogućoj prekretnici u tijeku rata. Ekskluzivan uvid u taktike i tehnologije koje stoje iza tih operacija sada je pružila jedna od ukrajinskih specijalnih pomorskih jedinica.

Skriveno među drvećem i gustim raslinjem, na izoliranoj čistini uz obalu Dnjepra, ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) provodi testiranja svojih najnovijih vodenih i zračnih dronova. Na toj tajnoj lokaciji uz najdužu ukrajinsku rijeku razvijaju se i usavršavaju sustavi koji imaju sve važniju ulogu u obrani zemlje i operacijama protiv ruskih snaga.

Točnije, riječ je o takozvanoj Crnomorskoj legiji, koja u sklopu specijalne jedinice HUR-a Ferrata provodi pomorske operacije. Ta jedinica, koja se smatra jednom od najinovativnijih i najdiskretnijih u Ukrajini, prošlog je studenog prvi put službeno potvrdila napade na više ruskih naftnih i plinskih platformi koje je Moskva koristila kao vojne baze. Bio je to još jedan uspjeh u pomorskom ratu protiv Ruske Federacije, koja je od početka invazije na cijelu Ukrajinu navodno izgubila gotovo 30 brodova.

Legija se inače rijetko pojavljuje u javnosti. Welt am Sonntag dobio je rijedak i ekskluzivan uvid u rad ove pomorske operativne skupine. Kako opisuju, 'tog hladnog proljetnog dana dio posade od 15 članova spušta u vodu dron-brod tipa Katran X1.2, koji je korišten i u operacijama prošle jeseni. Takozvani 'trnoviti morski pas' dug je devet metara, ima motor od 350 konjskih snaga i domet do 1600 kilometara. Katran može služiti kao kamikaza-dron, ali je prvenstveno zamišljen kao višenamjensko vozilo. Opremljen je s dvije rakete kratkog dometa tipa R-73 koje mogu obarati helikoptere i borbene zrakoplove.

Brod također ima lansirne rampe za različite zračne dronove, među kojima su i presretački dronovi tipa MAC Dead Fly. S broda se može lansirati 27 'mrtvih muha' kako bi, primjerice, uništavale zloglasne ruske dronove Shahed. Te jednokratne bespilotne letjelice često koriste ukrajinske rijeke kao rute prije nego što napadnu civilnu infrastrukturu u Kijevu i drugim gradovima.

Kombinacija bespilotnih brodova i presretačkih dronova predstavlja tehnološku i taktičku novost u povijesti modernog ratovanja. Ukrajinskoj višeslojnoj protuzračnoj obrani daje dodatnu komponentu, ali istovremeno otvara i nove mogućnosti u pomorskom ratovanju. Zračni dronovi mogu prvo napasti neprijateljske radarske sustave, nakon čega samo plovilo postaje oružje protiv naftnih platformi i ratnih brodova.

Ukrajinski branitelji ne vrše pritisak na rusku vojsku samo iz zraka i s mora, nego i na kopnu. Uz pomoć dronova srednjeg dometa Kijev je proširio 'zonu smrti' na bojišnici s 20 na 50 kilometara. Ruske opskrbne linije udaljene do 150 kilometara sada su unutar dosega.