VIDEO Ukrajinci u noćnom napadu spalili ponos ruske avijacije: Uništena iznimno rijetka Putinova amfibija

Ukrajinske snage bespilotnih sustava izvele su noćni napad na rusku zračnu bazu Yeysk, pri čemu su uništile rijedak amfibijski zrakoplov Be-200 i oštetile helikopter Ka-27, potvrdio je zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert Brovdi. Prema ukrajinskim izvorima, udar su izveli operateri 1. zasebnog centra bespilotnih sustava Oružanih snaga Ukrajine, a objavljene snimke navodno prikazuju potpuno uništenje Be-200 letjelice, piše United24 Media.

Riječ je o relativno rijetkom ruskom amfibijskom zrakoplovu koji može polijetati i slijetati i s piste i s vodene površine. Be-200 koristi dva turboventilacijska motora, može postići brzinu do oko 720 km/h te imati doseg od približno 3.850 kilometara. U različitim konfiguracijama može prevoziti do 72 putnika ili nositi oko 12 tona vode za protupožarne misije, a koristi se i za pomorske patrole, traganje i spašavanje te transport.

U istom napadu ukrajinski dronovi pogodili su i ruski helikopter Ka-27 stacioniran na istoj lokaciji. Prema izvješćima, ruske su snage pokušale zaštititi letjelicu improviziranim zaštitnim konstrukcijama, no razmjeri štete još nisu potpuno poznati. Ka-27 je mornarički višenamjenski helikopter primarno namijenjen protupodmorničkom ratovanju, ali se koristi i za patrolne i spasilačke zadaće.

Ukrajinski izvori navode da su u odvojenim operacijama pogođeni i ruski sustavi protuzračne obrane Pantsir-S1 na području privremeno okupiranog Krima te sustav Tor-M2 u regiji Luhansk, dok je napadnut i teretni brod koji je prevozio streljivo u Berdjansku. Inače, napad na Yeysk dio je šireg niza ukrajinskih operacija dronovima usmjerenih na rusku vojnu infrastrukturu u pozadini, uključujući zračne baze, radarske sustave i logističke ciljeve na okupiranim područjima.