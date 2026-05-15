Bivši šef ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak, koji je obuhvaćen velikim korupcijskim skandalom, navodno je tijekom donošenja odluka o najvišim državnim imenovanjima konzultirao astrologinju i gataru, tvrde ukrajinski tužitelji. Tvrdnje su iznesene tijekom sudskih saslušanja održanih 12. i 13. svibnja u okviru istrage koju vode ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO). Istražitelji provjeravaju sumnje na pranje oko 460 milijuna hrivnji, odnosno 10,5 milijuna dolara, kroz projekte luksuzne gradnje u blizini Kijeva. Jermaku je 11. svibnja uručena službena obavijest o sumnji u vezi sa shemom pranja novca, u slučaju koji već mjesecima baca sjenu na administraciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Tužiteljica SAPO-a Valentina Hrebenjuk izjavila je pred sudom da se Jermak povremeno konzultirao s osobom spremljenom u popisu kontakata pod nazivom „Veronika Feng Shui Office“ oko ključnih imenovanja u vladi. „Osobe koje je ona potvrdila bile su imenovane na te funkcije“, rekla je Hrebenjuk, dodajući da je bivša desna ruka Zelenskog navodno slala datume rođenja kandidata konzultantici prije donošenja odluka o imenovanjima.

Tužiteljica je identificirala „Veroniku Feng Shui Office“ kao Veroniku Anikijevič, 51-godišnju stanovnicu Kijeva koja se predstavlja kao astrološka konzultantica i registrirana je kao poduzetnica za pružanje „osobnih usluga“. Prema tvrdnjama tužiteljstva, Anikijevič je u porukama kontaktu pod nazivom „Andrei 2025“ navodno poticala Jermaka da se obračuna sa svojim političkim i medijskim protivnicima. „Ako ih ne zaustaviš, doći će na vlast. Situacija je takva da je ili ti ili oni“, navodno je napisala Anikijevič. Jermak je na sudu odbacio optužbe te rekao da nije komunicirao ni s kakvim „gatarama“ ili „prorocima“. Na pitanje poznaje li Anikijevič odgovorio je: „Poznajem nekoliko Veronika. Ne mogu se sjetiti njihovih prezimena.“

Istraživačka jedinica Schemes, koja djeluje u sklopu ukrajinskog servisa Radija Slobodna Europa, identificirala je Anikijevič kroz javno dostupne podatke, profile na društvenim mrežama i procurjele informacije sa stranica za zapošljavanje. U jednom životopisu navodi se da ima diplomu iz „financijske analize, kontrole i upravljanja“. Schemes navodi i da je njezin telefonski broj u kontaktima drugih osoba bio spremljen pod nazivima poput „Veronika Konzultant A. B.“ i „Veronika Anikijevič/Jermakova gatara“, što dodatno upućuje na povezanost s bivšim dužnosnikom.

Na društvenim mrežama Anikijevič otvoreno podržava Jermaka te vodi Telegram kanal „Lunar Watch“, na kojem promovira astrološke konzultacije. U jednoj objavi navela je kako „koristeći znanje i iskustvo u astrologiji pomaže ljudima pronaći jasnoću u životnim procesima“. Nakon što je Jermaku uručena obavijest o sumnji, Anikijevič je 12. svibnja dužnosnike NABU-a i SAPO-a nazvala „šljamom“ te ustvrdila da je riječ o „specijalnoj operaciji s ciljem kapitulacije Ukrajine“.

U drugim komentarima na Telegramu, objavljenima nakon Jermakove ostavke krajem 2025., napisala je: „Gubimo državu, a ne Jermaka – uključite mozak. Pitanje nije kamo je Jermak otišao. Pitanje je kamo mi, kao nacija, idemo.“ Istog je dana optužila NABU i SAPO da su se „prodali Rusima“ i da „pomažu u guranju predaje“. Ti komentari vjerojatno su povezani s istragama ukrajinske sigurnosne službe SBU iz 2025. godine, kada su dvojica dužnosnika NABU-a privedena zbog sumnje u suradnju s Rusijom. Nakon toga uvedena su stroža ograničenja za antikorupcijske agencije, no odluka je ubrzo povučena nakon masovnih prosvjeda u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Novinari Schemesa pokušali su kontaktirati Anikijevič za komentar, no ona je prekinula poziv čim se reporter predstavio.