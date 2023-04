Ukrajinci su lansiranjem drona kamikaze htjeli izvesti atentat na Putina? 'Sve smo bliže'

Nakon što su ove nedjelje ukrajinske snage navodno lansirale bespilotnu letjelu UJ-22 sa 17 kilograma eksploziva, postavljaju se pitanja koja je bila njena meta. Njemački Bild tako navodi kako je dron trebao pogoditi novoizgrađeno industrijsko naselje nedaleko od Moskve koje je ruski predsjednik Vladimir Putin trebao posjetiti.

Naime, cijela navodna misija ukrajinske tajne službe završila je neuspjehom jer se dron srušio nekoliko kilometara od mete, i to kod industrijskog parka Rudnevo. Upravo to tvrdi i ukrajinski aktivist Jurij Romanenko koji je u objavi na Twitteru naveo kako je dron putovao s razlogom, i to zato što su ''ukrajinske tajne službe primile informaciju kako će Putin posjetiti industrijski park''.

Путин, мы все ближе



Все видели новость о дроне который долетел до Москвы, но не взорвался? Так-вот, дрон этот летел не просто так. На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке путина в индустриальный парк в Руднево. Удалось даже заполучить карту поездки по… pic.twitter.com/F2u8kClhPO — Yuriy Romanenko (@shan_yan) April 24, 2023

''Putine, sve smo bliže. Ja sam čak uspio dobiti i plan puta oko parka'', naveo je. ''Ovu informaciju direktno je potvrdio Putin osobni suradnik Zarubin putem Telegrama, pa smo mi krenuli s dronom kamikazom koji je uspio proći kroz rusku protuzračnu obranu i pasti nedaleko od parka. Uzimajući u obzir koliko je Putin opsjednut s vlastitom sigurnošću, ova priča mogla bi imati velike posljedice za Kremlj'', naveo je.

A Ukrainian UJ-22 airborne drone stuffed with explosives fell in the Moscow region. pic.twitter.com/ORTyyM4Edx — Spriter (@Spriter99880) April 24, 2023

Inače, bespilotna letjelica pala je nedaleko od sela Vorokogo ove nedjelje, a naknadno su objavljene i fotografije s mjesta gdje je pala. U ponedjeljak je objavljeno da je 23. travnja u blizini vrtlarske zadruge Zarya u okrugu Bogorodsk pronađena pala bespilotna letjelica ukrajinske proizvodnje napunjena eksplozivom.

