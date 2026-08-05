Jedan detalj iz Knina privukao je pozornost: Evo tko je branitelj između Milanovića i Plenkovića

Na središnjoj svečanosti obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja, mnogima je za oko zapeo čovjek koji je sjedio između predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Riječ je o Robertu Puji, predsjedniku Udruge veterana 7. gardijske brigade "Puma" i časniku Hrvatske vojske.

Puja je tijekom Domovinskog rata bio pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi, a potom i 7. gardijske brigade Pume , s kojom je sudjelovao u najvažnijim vojnim operacijama za oslobađanje Hrvatske. Borio se u akcijama Tigar, Zima '94., Skok 1, Ljeto '95., u kojoj je i ranjen, te u završnim operacijama Oluja, Maestral i Južni potez. Za svoj ratni doprinos odlikovan je s više hrvatskih odličja.

Slavne 7. gardijska brigada "Pume" osnovana je krajem 1992. godine u Varaždinu pod zapovjedništvom generala Ivana Koradea. Kroz brigadu je prošlo oko 4500 hrvatskih branitelja, koji su ratovali na brojnim bojištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Najpoznatiji trenutak njihove ratne povijesti dogodio se 5. kolovoza 1995., kada su upravo pripadnici Puma među prvima ušli u oslobođeni Knin i razvili hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi.

Nakon čak 840 dana provedenih na bojištima, brigada se nakon završetka ratnih operacija pobjedonosno vratila u Varaždin. Za izniman doprinos u Domovinskom ratu odlikovana je Redom kneza Domagoja, no pobjeda je plaćena visokom cijenom. Poginuo je 91 pripadnik brigade, jedan se i dalje vodi kao nestao, a više od 500 Puma bilo je ranjeno.

Danas Robert Puja predvodi Udrugu veterana 7. gardijske brigade "Puma", koja aktivno radi na očuvanju uspomene na ratni put brigade. U suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Ministarstvom obrane provodi projekte kojima se čuva sjećanje na poginule hrvatske branitelje, među kojima se posebno ističe izrada spomen-murala i spomen-obilježja diljem Hrvatske. U varaždinskoj vojarni "7. gardijske brigade Pume" nedavno je otkriveno i monumentalno spomen-obilježje "Pobjeda", posvećeno poginulim i nestalim pripadnicima brigade te svim hrvatskim braniteljima.

Udruga je posljednjih godina pokrenula i niz projekata usmjerenih na pomoć braniteljima. Među njima je i videospot za pjesmu "Ne dam se/PTSP", koji je nastao s ciljem psihosocijalne potpore hrvatskim braniteljima i podizanja svijesti o problemu posttraumatskog stresnog poremećaja te prevenciji samoubojstava među hrvatskim braniteljima.