Teška prometna nesreća u Zagrebu, auto se prepolovio: Jedna osoba poginula, dvoje ozlijeđenih

U Zagrebu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Policija je izvijestila da se nesreća dogodila iza 22 sata u Ulici Luje Naletilića. Očevid je u tijeku.

Prema informacijama s terena osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika i silovito udario u betonski stup javne rasvjete, koji se od siline udara prepolovio, javlja portal Kronike Velike Gorice. Nesreća, se dogodila između Botinca i Odranskog Obreža.

U vozilu su se nalazile tri osobe. Jedna je osoba preminula na mjestu nesreće, dok su preostale dvije ozlijeđene te im je pružena hitna medicinska pomoć. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci, djelatnici hitne medicinske pomoći i policija.