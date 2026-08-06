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sigurnosni incident

Dron s eksplozivom pronađen u zračnoj luci u Leipzigu, vlasti provode istragu

dron
Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
06.08.2026.
u 00:10
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Policijski stručnjaci zaplijenili su dron i deaktivirali napravu nakon što su je pregledali rendgenom

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je u srijedu da je incident s dronom u zračnoj luci u Leipzigu bio „oblik hibridnog napada”. "Moramo polaziti od toga da je riječ o vrlo ozbiljnom sigurnosnom incidentu”, rekao je Dobrindt u srijedu navečer na konferenciji za novinare u zračnoj luci u tom istočnonjemačkom gradu.

Letovi u zračnoj luci u Leipzigu privremeno su obustavljeni tijekom noći nakon otkrića drona koji je nosio eksplozivnu napravu. Prema sigurnosnim izvorima, dron je otkriven u blizini ukrajinskog transportnog zrakoplova Antonov AN-124 Condor.

Policijski stručnjaci zaplijenili su dron i deaktivirali napravu nakon što su je pregledali rendgenom. Iako takvi incidenti nisu novost, pojava drona opremljenog eksplozivom u blizini zračne luke predstavlja novu razinu opasnosti, rekao je Dobrindt.

Naveo je da i dalje traje istraga o vrsti eksploziva, konstrukciji i podrijetlu drona te o tome tko je odgovoran za incident.
Ključne riječi
zračna luka dron Njemačka

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