Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJAVLJENI SU

Incident u Svetom Ivanu Žabnu: Trojica muškaraca opkolila vozilo u kojem su bili muškarac i dijete

Zagreb: Čovjek s bombom kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
05.08.2026.
u 18:04
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 31-godišnjaka provodi se kriminalističko istraživanje

Koprivničko-križevačka policija prekršajno je prijavila trojicu muškaraca tereteći ih da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir. Muškarci (58, 27 i 23) u utorak su popodne u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica pristupili zaustavljenom vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete te su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način, izvijestila je policija.

Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, dok je od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, kažu u policiji. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 31-godišnjaka provodi se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Hrvati bjesne na novu praksu u kafićima: 'Dobijem mini slom živaca kad me to traže'
Ključne riječi
prijava nesuglasice galama remećenje javnog reda i mira PU koprivničko-križevačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!