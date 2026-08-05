Incident u Svetom Ivanu Žabnu: Trojica muškaraca opkolila vozilo u kojem su bili muškarac i dijete

Koprivničko-križevačka policija prekršajno je prijavila trojicu muškaraca tereteći ih da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir. Muškarci (58, 27 i 23) u utorak su popodne u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica pristupili zaustavljenom vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete te su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način, izvijestila je policija.

Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, dok je od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, kažu u policiji. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 31-godišnjaka provodi se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.