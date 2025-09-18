Skyranger protiv Shaheda: Ukrajina je dobila protuzračni sustav koji bi mogao zapečatiti sudbinu ruskih napada

Rheinmetall će Ukrajini isporučiti mobilne sustave protuzračne obrane Skyranger dizajnirane za suzbijanje dronova u okviru ugovora vrijednog "stotina milijuna eura", rekao je izvršni direktor Armin Papperger njemačkoj televiziji ZDF. Sustav, koji bi se mogao montirati na tenkove Leopard, sam može pokriti područje od 4 puta 4 kilometra, pružajući potpunu zaštitu od prijetnji dronovima, rekao je čelnik njemačkog obrambenog giganta.
