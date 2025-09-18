Naši Portali
PROTUZRAČNA OBRANA

Skyranger protiv Shaheda: Ukrajina je dobila protuzračni sustav koji bi mogao zapečatiti sudbinu ruskih napada

Autor
Danijel Prerad
18.09.2025.
u 13:08

Skyranger pripada istoj obitelji sustava protuzračne obrane kao i Skynex, od kojih je Ukrajina već dobila barem dva od Njemačke. Skynex, također proizveden od Rheinmetalla, modularni je sustav "umrežene protuzračne obrane" koji pruža "vrlo učinkovit slojeviti zaštitni štit od širokog spektra zračnih prijetnji" i služi kao "nužan odgovor protiv zasićenja i napada roja u budućnosti".

Rheinmetall će Ukrajini isporučiti mobilne sustave protuzračne obrane Skyranger dizajnirane za suzbijanje dronova u okviru ugovora vrijednog "stotina milijuna eura", rekao je izvršni direktor Armin Papperger njemačkoj televiziji ZDF. Sustav, koji bi se mogao montirati na tenkove Leopard, sam može pokriti područje od 4 puta 4 kilometra, pružajući potpunu zaštitu od prijetnji dronovima, rekao je čelnik njemačkog obrambenog giganta.

Ključne riječi
dron oružje rat u Ukrajini

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
13:52 18.09.2025.

Nova pekretnica

Avatar maricon
maricon
13:45 18.09.2025.

Kad počima protuofenziva, zna li što?

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
13:51 18.09.2025.

Prekretnica No. 3748. I skretnica 354

