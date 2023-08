Jedna osoba poginula u napadu na Herson; ISW: Rusi prebacuju svoje elitne postrojbe u Zaporižje

Trojica ukrajinskih pilota poginula su ove subote nakon sudara dva školska zrakoplova L-39 nad Žitomirskom oblašću u središnjoj Ukrajini. Dok je istraga o padu zrakoplova u Rusiji još u tijeku, u kojem je bio i Jevgenij Prigožin, ruski predsjednik uveo je obavezno polaganje prisege plaćeničkoj grupi Wagner.

Tijek događaja:

15:02 - Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je najnovije izvješće o stanju u Ukrajini, navodeći da Rusija ''raspoređuje neke od svojih elitnih trupa'' u regiju Zaporižje.

Američki institut izvijestio je kako su dijelovi elitne 76. gardijske zračno-jurišne (VDV) divizije prebačeni u područje Robotjne iz područja Kremina na zapadu Zaporižja.

NEW: Ukrainian forces have made further tactically significant gains in western #Zaporizhia Oblast. https://t.co/DwI8bEVWc5



Several Ukrainian and Russian sources reported that Ukrainian forces are advancing through what Ukrainian and US sources suggested may be the most… pic.twitter.com/9XtAGtDnxD