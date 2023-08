Kruže tri teze o ukrajinskoj protuofenzivi: 'Sve su lažne i nemaju nikakve veze sa stvarnošću'

Iz Ukrajine stižu nove informacije koje ukazuju na to da su ukrajinske snage probile prvu i najtežu liniju ruske obrane na jugu zemlje, u regiji Zaporižja, nakon čega se očekuje brže ukrajinsko napredovanje prema Azovskom moru i tamošnjoj okupiranoj luci Berdjansk, koja je jedan od glavnih ciljeva ukrajinske ofenzive. Kako izvještava Reuters pozivajući se na razgovor s jednim od ukrajinskih zapovjednika, ukrajinske snage još su u srijedu podigle ukrajinsku zastavu u Robotinu u regiji Zaporižja, 10-ak kilometara južno od grada Orihiva na samoj crti bojišnice.

"Nećemo se ovdje zaustaviti, sljedeći na redu je grad Berdjansk. Svojim sam borcima rekao: 'Naš cilj nije Robotin, naš cilj je Azovsko more'", kazao je ukrajinski zapovjednik koji koristi ratno ime "Kombat" tvrdeći da su njegovi borci prošli glavne ceste koje su minirane te da nakon toga mogu samo brže ići naprijed.

Tri lažne teze Moskve

Kada bi Ukrajinci uspjeli doći do Berdjanska, time bi presjekli kopnenu komunikaciju koja Rusiju povezuje s okupiranim Krimom što bi onda otežalo rusku obranu strateškog ukrajinskog poluotoka, koji su Rusi okupirali i nezakonito anektirali 2014., čime bi Kijev ostvario glavni cilj protuofenzive. Da bi došli do Berdjanska, Ukrajinci moraju osloboditi Melitopolj, strateško i prometno središte koje je još jedan od glavnih ciljeva protuofenzive. Nedavno je procurilo izvješće američkih obavještajaca u kojima se tvrdi da ukrajinske snage zbog čvrste ruske obrane neće uspjeti doći do Melitopolja sugerirajući da će Ukrajinci doživjeti veliki neuspjeh.

Britanski Guardian javlja da je prije 11 dana na tajnoj lokaciji na poljsko-ukrajinskoj granici održan sastanak vodećih zapovjednika NATO-a s vrhovnim zapovjednikom ukrajinskih oružanih snaga, generalom Valerijem Zalužnjim, koji je sa sobom na 300 kilometara dug put od Kijeva poveo i cijeli svoj zapovjedni tim, što svjedoči o važnosti sastanka. Na sastanku, koji je neformalno nazvan ratnim vijećem, razgovaralo se o pružanju pomoći Ukrajincima u ponovnom postavljanju vojne strategije s obzirom na usporeno napredovanje ukrajinske protuofenzive. Pripremani su planovi za iscrpljujuću sljedeću zimu, a bilo je govora i o dugoročnoj ratnoj strategiji, s obzirom na to da će rat neizbježno ući u 2024. Na sastanku su sudjelovali najviši vojni zapovjednik NATO-a, američki general Christopher Cavoli, kao i admiral Sir Tony Radakin, najviši britanski vojni časnik, tako da su posljednje ohrabrujuće vijesti iz Ukrajine možda rezultat tog sastanka.

Sveprisutna teza o propasti ukrajinske protuofenzive izravno koristi Kremlju. Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog, navodi na platformi X tri ključne lažne teze što ih aktivno promiče Rusija. Prema prvoj, sukob je došao do mrtve točke i ukrajinska je ofenziva propala. Druga teza govori da je hitno potrebno prijeći na "pseudodiplomaciju" i zamrzavanje sukoba, uz prestanak naoružavanja Ukrajine, a treća teza govori da Rusija raspolaže s dovoljno resursa i ljudi koji su spremni ratovati.

Raste panika među elitama

"Naravno, sve tri teze su lažne i nemaju nikakve veze sa stvarnošću: ruske rezerve mnogo su manje, a ukrajinska ofenziva razvija se prema preuzimanju vatrene kontrole nad cijelom južnim frontom. Sve ove teze govore samo o jednom: rastućoj panici među ruskim elitama, nerazumijevanju što učiniti i katastrofalnom strahu od poraza… Dakle, moramo gurati do kraja", zaključuje Podoljak, a njegove riječi potvrđuju vijesti o probijanju ruskih linija te o sve žešćim ukrajinskim napadima na Krim i na ciljeve u Rusiji.

