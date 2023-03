Uhićenom hakeru na računu nađeno milijun eura, branio se šutnjom

Da dugotrajne istrage, pogotovo kada su međunarodne, nisu neuobičajene svjedoči primjer Maria Ž. koji je neki dan uhićen na području Zaprešića zbog sumnje da je sudjelovao u ozbiljnom kibernetičkom kriminalu. Djela za koja ga se sumnjiči datiraju još od 2012., dok je međunarodna istraga, u kojoj je uz MUP sudjelovao i američki FBI, pokrenuta još 2020. – Šokiran sam! – bilo je sve što je Mario Ž. rekao nakon privođenja.

Istražni zatvor

Neslužbeno se doznaje da obranu nije iznosio, odnosno da se branio šutnjom. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred sutkinju istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, koja mu je odredila jednomjesečni istražni zatvor. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Pretrage stana u Zaprešiću koji je koristio još traju jer su istražitelji našli svakakvog informatičkog materija, hardvera, opreme za oporavak kripto novčanika... Osim toga, pretraženi su mu i bankovni računi i na njima je nađeno 657.000 američkih dolara i 268.000 eura. Taj novac je, kako se sumnja, Mario Ž. "zaradio" tijekom svog posla. Koji se sastojao u prodaji malicioznog programa i to po cijenama od 10 do 1200 dolara. Sumnja se da je to radio od svibnja 2012. pa do uhićenja, a laički rečeno, pomoću malicioznog programa koji je, kako se sumnja, ubacivao u smartphone i računala, mogao je krasti podatke kakve je htio te ih dalje preprodavati.

O spomenutoj akciji izvijestio je i MUP. Oni su ne spominjući mu identitet, naveli da se Marko Ž. sumnjiči da je od 22. svibnja 2012. kao administrator mrežne stranice www.worldwiredlabs.com distribuirao zlonamjerni računalni program RAT (eng. Remote Access Trojan) naziva NetWire. Riječ je o programu, kaže MUP, namijenjenom i korištenom za počinjenje kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Navedeni računalni program namijenjen je i korišten za neopažen i neovlašten pristup računalima i pametnim telefonima oštećenih osoba putem udaljene mrežne veze koji počiniteljima omogućuje potpunu kontrolu nad računalima i pametnim telefonima, bez znanja oštećenih osoba. Mario Ž. se sumnjiči da je navedeni program prodavao putem mrežne stranice www.worldwiredlabs.com za iznose od 10 do 1200 američkih dolara, ovisno na koji period je licenca za korištenje NetWirea bila ponuđena na prodaju, od mjesec dana na dulje, a koliko je novca tako "zaradio" još se utvrđuje.

– Nalog za zapljenu navedene mrežne stranice odobrio je magistratski sudac SAD-a (United States Magistrate Judge). U nekim zlonamjernim kampanjama počinitelji su koristili NetWire (trojanac) za kibernetičke napade na zdravstvene i bankarske djelatnosti. Također je zabilježeno da je zlonamjerni softver koristila skupina prevaranata iz Afrike koji su koristili NetWire za preuzimanje daljinske kontrole nad zaraženim računalima – kazali su u MUP-u.

Uhićenja i zapljena rezultat su snažne suradnje Sjedinjenih Država s Hrvatskim MUP-om i drugim globalnim partnerima. Istragu su proveli ured FBI-a u Los Angelesu, Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Uprava kriminalističke policije, kantonalna policija Zuricha u Švicarskoj, Europski centar za kibernetički kriminal Europola, koji je inicijalno i prikupio podatke koji su doveli do pokretanja međunarodne akcije te australska federalna policija. Uz akciju oko privođenja hrvatskog državljana, ovog tjedna je policija u Švicarskoj zaplijenila računalni poslužitelj na kojem se nalazi infrastruktura NetWire RAT, kazali su iz Ureda državnog odvjetnika centralne Kalifornije.

Istraga traje od 2020. Tajni istražitelji FBI-a otvorili su račun na web stranici, uplatili pretplatu i konstruirali prilagođenu instancu NetWire RAT-a pomoću ponuđenih alata. Iako je web stranica reklamirala NetWire kao legitiman poslovni alat za održavanje računalne infrastrukture, u dokumentima državnog odvjetništva se navodi da je NetWire softver koji se koristi u zlonamjerne svrhe, oglašavan na hakerskim forumima, a brojne tvrtke za kibernetičku sigurnost i vladine agencije dokumentirale su njegovu primjenu u kriminalnim radnjama.

Globalne prijevare

– Ova akcija je dokaz je inovativnosti i fleksibilnosti potrebnih za borbu protiv kibernetičkih kriminalaca koji djeluju bez obzira na granice. Naš ured nastavit će stvarati međunarodne saveze kako bismo zaštitili zajednicu od kibernetičkih prijetnji. Kriminalci su koristili NetWire na globalnoj razini, a mi smo odgovorili demontiranjem infrastrukture koja je nanijela neopisivu štetu diljem svijeta – rekao je američki državni odvjetnik Martin Estrada.

Pomoćnik direktora FBI-ova ureda u Los Angelesu Donald Alway kazao je pak kako je uklanjanjem Netwire RAT-a, FBI utjecao na kriminalni kibernetički ekosustav. – Globalno partnerstvo koje je dovelo do uhićenja u Hrvatskoj također je uklonilo popularni alat koje su kibernetički kriminalci i koristili za preuzimanje računala te ih koristili za globalne prijevare, povrede podataka i upade u mrežni sustav – istaknuo je Alway.

