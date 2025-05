Uhićen zagrebački 'majstor' prevara: krao građevinski materijal pa ga prodavao putem interneta

Zagrebačka policija uhitila je 27-godišnjeg muškarca kojeg se sumnjiči da je od studenog 2024. do ožujka 2025. deset puta počinio krađu po zagrebačkim kvartovima Trešnjevka, Črnomerec i Susedgrad. Naime, ulazio je na gradilišta i u garaže privatnih kuća, odakle je uzimao građevinski materijal i alat, a sumnja se i da je dva puta provalio i ukrao na području Susedgrada. Iz kuće koja se obnavljala ukrao je građevinski materijal, alat i tehničke uređaje. Sve je utovario u kombi s zagrebačkim tablicama i pobjegao.

Krajem ožujka ponovo je kazneno djelo krađe no ovaj put se njegov apetit proširio i na vozila. U kući u Susedgradu, ukrao je alat, a zatim ušao u otključani kombi marke Ford, uzeo ključeve, upalio vozilo i krenuo vožnjom unatrag. Pritom je udario u drvo i oštetio vozilo. Pokušao je pobjeći, ali ga je vlasnik (32) sustigao i zadržao do dolaska policije. Kad je vidio policajce, pružao je otpor, prijetio vlasniku, pokušao pobjeći, no policija ga je ubrzo uhvatila i uhitila.

Njegove kriminalne aktivnosti nisu stale na krađi. Kazneno djelo prevare počinio je prvi put u prosincu 2023., kada se javio na oglas za građevinske radove koji je objavio 47-godišnjak. Dogovorili su posao, a oštećeni mu je unaprijed dao 500 eura. Osumnjičeni nije obavio radove niti vratio novac, nego se prestao javljati.

Pokušavajući zaraditi od već ukradenog materijala, u studenom 2024., objavio je oglas za prodaju građevinskog materijala koji je prethodno ukrao. Javila mu se žrtva, 20-godišnjak, koji mu je dao 240 eura. Osumnjičeni je isporučio dio materijala, a za ostatak je rekao da ga preuzme na adresi pravog vlasnika ukradenog materijala, ne znajući da materijal nije njegov. Kad je oštećeni došao na adresu po ostatak “kupljenih” stvari, tamo je zatekao pravog vlasnika. Shvatio je da je materijal ukraden pa mu ga je vratio.

Također, sumnja se da je u veljači 2025. osumnjičeni prevario 29-godišnjaka tako što je na internetu oglasio prodaju građevinskog materijala koji zapravo nije bio njegov, već je pripadao jednoj firmi. Žrtva je došla na gradilište u Susedgradu, natovarila dio materijala u svoj kombi i platila mu 500 eura, ne znajući da materijal ne pripada osumnjičenom. Nakon toga, osumnjičeni je od njega još nekoliko puta tražio novac za ostatak materijala, koji je žrtva i uplatila preko internet bankarstva. No, nakon toga mu se više nije javljao.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 23.600 eura, a 27-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je Posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu.