Poslušaj
Novi Sad
Novi Sad

Novosađanka (52) podmetnula požar na vratima katedrale

Srbija: Policija pretražuje divlji deponij kod Bora u potrazi za tijelom malene Danke
09.01.2026.
u 14:09

Župnik crkve Attila Zsellér rekao je za agenciju Tanjug da nije poznat razlog zašto bi netko podmetnuo požar i da žali što se to dogodilo za Božić.

Za podmetanje požara na katoličkoj crkvi u Novom Sadu u četvrtak ujutro novosadska policija sumnjiči pedesetdvogodišnju Novosađanku kojoj je nakon privođenja određeno zadržavanje od 48 sati, objavio je novosadski portal "021.rs". Sumnja se da je ona u četvrtak, oko četiri sata ujutro, polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata župne crkve Imena Marijinog u središtu grada, prenio je taj medij priopćenje policije. U njezinom stanu je pronađen i kanistar s benzinom. Nakon podmetanja požara vatra se nije proširila i nije bilo ozlijeđenih. Veća šteta na vratima iz 19. stoljeća spriječena je intervencijom vatrogasaca

Župnik crkve Attila Zsellér rekao je za agenciju Tanjug da nije poznat razlog zašto bi netko podmetnuo požar i da žali što se to dogodilo za Božić. Paljenje katoličke crkve, poznate kao novosadska katedrala, izazvalo je ogorčenje u javnosti i brojne osude oporbenih stranaka i gradonačelnika Novog Sada. Incident je osudila predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić koja je priopćila da svaki napad na vjerski objekt predstavlja napad na temeljne vrijednosti suživota, poštovanja i sigurnosti svih građana. "Takvi činovi moraju biti povod da odlučno stanemo u obranu mirnog suživota, međusobnog uvažavanja i slobode vjeroispovijesti", navela je. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini taj čin smatra "ozbiljnim napadom na vjersku slobodu, sigurnost katoličkih vjernika i međunacionalni i međuvjerski sklad u gradu koji je stoljećima bio prostor suživota različitih naroda i konfesija".

Ključne riječi
požar katedrala Novi Sad

MA
Mačak
15:13 09.01.2026.

Vjerojatno je revoltirana jer su Hrvati ljubomorni na njihov ekspo 2027 .

