Novosađanka (52) podmetnula požar na vratima katedrale

Za podmetanje požara na katoličkoj crkvi u Novom Sadu u četvrtak ujutro novosadska policija sumnjiči pedesetdvogodišnju Novosađanku kojoj je nakon privođenja određeno zadržavanje od 48 sati, objavio je novosadski portal "021.rs". Sumnja se da je ona u četvrtak, oko četiri sata ujutro, polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata župne crkve Imena Marijinog u središtu grada, prenio je taj medij priopćenje policije. U njezinom stanu je pronađen i kanistar s benzinom. Nakon podmetanja požara vatra se nije proširila i nije bilo ozlijeđenih. Veća šteta na vratima iz 19. stoljeća spriječena je intervencijom vatrogasaca .

Župnik crkve Attila Zsellér rekao je za agenciju Tanjug da nije poznat razlog zašto bi netko podmetnuo požar i da žali što se to dogodilo za Božić. Paljenje katoličke crkve, poznate kao novosadska katedrala, izazvalo je ogorčenje u javnosti i brojne osude oporbenih stranaka i gradonačelnika Novog Sada. Incident je osudila predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić koja je priopćila da svaki napad na vjerski objekt predstavlja napad na temeljne vrijednosti suživota, poštovanja i sigurnosti svih građana. "Takvi činovi moraju biti povod da odlučno stanemo u obranu mirnog suživota, međusobnog uvažavanja i slobode vjeroispovijesti", navela je. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini taj čin smatra "ozbiljnim napadom na vjersku slobodu, sigurnost katoličkih vjernika i međunacionalni i međuvjerski sklad u gradu koji je stoljećima bio prostor suživota različitih naroda i konfesija".