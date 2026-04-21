Ukrajina želi razviti svoju alternativu Patriotu unutar godine dana

Ukrajina, uz podršku europskih partnera, namjerava razviti protubalistički raketni sustav protuzračne obrane "unutar godine dana", nastojeći smanjiti ovisnost o američkom sustavu Patriot, rekao je na nacionalnoj televiziji predsjednik Volodimir Zelenski.



Namjera Kijeva da uvede takav sustav nije nova, ali ova objava označava prvi put da su dužnosnici tom nastojanju priložili tako ambiciozan vremenski okvir. „Vjerujem, i moja je ideja, da bismo trebali imati europski sustav protubalističke raketne obrane. U razgovorima smo s nekoliko zemalja i radimo u tom smjeru. Moramo izgraditi vlastiti sustav protubalističke raketne obrane u roku od godinu dana.", rekao je Zelenski.