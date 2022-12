Uhićen Ivan Božić (29) koji je autom naletio na mladog policajca i teško ga ozlijedio

Policija je uhitila 29-godišnjeg Ivana Božića za kojim se tragalo dva dana, javlja Slobodna Dalmacija. Uhićen je kod trgovačkog centra Solin Građa. - Nije imao šanse, pokušao se sakriti u jednoj kući. Operativnim radom smo saznali gdje je i uhitili ga. Nije bilo pregovora - rekao je izvor koji je sudjelovao u potrazi za bjeguncem.

Nesreća u kojoj je teško ozlijeđen mladi policajac, podsjetimo, dogodila se u ulici Domovinskog rata u Splitu u noći s utorka na srijedu. Dvadesetogodišnji policijski vježbenik teško je nastradao nakon što se na njegov znak stop nije zaustavio Ivan Božić (29) koji je bio za volanom Golfa.

Umjesto da se zaustavi u punoj je brzini vozilom udario policajca koji je sa teškim i po život opasnim ozljedama završio u bolnici gdje su mu se liječnici borili za život.

Antonela Lolić, voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću kazala je da su zadovoljni zdravstvenim stanjem ozlijeđenog policajca. "Njegovo zdravstveno stanje se popravlja. On koliko znamo nije više u životnoj opasnosti. On je stabilno i nadamo se zaista brzom oporavku", dodala je. "Želimo i nadamo se da će se vrlo skoro oporavit", kazala je.



Njegovo stanje je nekoliko sati nakon nesreće bilo stabilno, ali i dalje ugroženo. Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić posjetio je teško ozlijeđenog mladog kolegu na intenzivnom liječenju KBC-a Split gdje mu je policijski vježbenik opisao kako ga je automobilom ozlijedio Ivan Božić.

Kako je rekao Hini, za vrijeme napada s mladim policajcem se nalazio i stariji kolega koji je također svjedok događaja. Pri svijesti je, ima ozljede trbušne šupljine, jake bolove i dosta oteklina, no i to bi se trebalo riješiti s vremenom, kazao je Marendić.

Ante Božić, otac 29-godišnjeg Ivana ispričao je detalje iz života svog sina. Kako je ispričao za 24sata, trenutno je najbitnije da je policajac dobro. - A što da vam kažem kako sam. Nikako, tako sam. Razgovarao sam i jutros s ocem i majkom od mladog policajca, ne mogu vam opisati kakvi su to divni ljudi. Pa zamislite, oni meni zahvaljuju na istupu i hrabrosti, a meni je u cijeloj priči najbitnije da je njihov sin van životne opasnosti, to je moja zvijezda vodilja. Svog sina ne pravdam, ali ima on svoju tegobu, svoj križ, koji je sada 'nakrcao' i nama. Mi kao obitelj to moramo nositi - kazao je Ante Božić.

