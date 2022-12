Specijalci dežuraju kod kuće i vikendice Ivana Božića (29): 'Vjerojatno se boji predati zbog policijske odmazde'

U Splitu i na cestama okolnih gradova i općina i drugi dan traje potraga za Ivanom Božićem, 29-godišnjakom koji je u srijedu oko oko jedan sat ujutro Golfom u ulici Domovinskog rata pregazio mladog policajca koji ga je pokušao zaustaviti. Božić je na policijskog pripravnika naletio sa 70 kilometara na sat te ga odbacio 12 metara u daljinu prilikom čega je zadobio ozljede opasne po život - šest slomljenih rebara, nagnječe mozga i bubrega. Vozilom Hitne medicinske pomoći policajac je prevezen u splitski KBC, gdje je na intenzivnoj njezi njegovo stanje stabilizirano.

Splitska policija je tijekom srijede i četvrtka blokirala izlaze i ulaze u Split te su specijalci s dugim cijevima detaljno kontrolirali svako vozilo. Pošto nisu imali uspjeha u pronalasku, opsadno stanje su proširili i na susjedne gradove te županije.

U četvrtak ujutro specijalci su dežurali kod Božićeve rodne kuće u Solinu te u selu Čvrljevo gdje njegova obitelj ima vikendicu. Sumnjalo se, naime, da bi bjegunac upravo tamo mogao pronaći utočište.

Iz policije su dodali da još jednom apeliraju na građane da im dostave, ako ih imaju, relevantne informacije o Božiću te da mu se u slučaju da ga igdje vide ne približavaju zbog vlastite sigurnosti. Medijima se danas obratio i bjegunčev otac, Ante Božić, mali obrtnik bagerist i sudionik Domovinskog rata.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

"A što da vam kažem? Shrvan sam. Razgovarao sam s ocem i majkom od mladog policajca, ne mogu vam opisati kakvi su to divni ljudi. Svog sina ne pravdam, ali ima on svoju tegobu, svoj križ, koji je sada nakrcao i nama. Mi kao obitelj to moramo nositi. On je momak s ADHD-om, dijagnoza je prepoznata na vrijeme, praćena je kroz život. Priča se uvijek svodila na to da će se on do njegove 25. godine smiriti, da će to proći, ali nije. Odrastao je u jako normalnoj obitelji, nikad nije bio nasilan, ali bio je nestašan i imao nekih problema s marihuanom i sitnom krađom. Osim njega imamo još troje djece koji su savršeni, bez ijedne mrlje u biografiji. Ivan je iznimno inteligentan, vjerujte mi, on je lumen, samo je otišlo u krivome smjeru. Mi smo godinama radili na tome, ja sam mali privatni obrtnik, vodio sam ga na terene, učio građevinu, pošteno odgajao i njemu nikada ni za čim nije bila potreba", kazao je otac Ante te dodao:

"On se vjerojatno boji predati zbog policijske odmazde, ali ja ga pozivam da to učini, da odgovara za svoje postupke. Govorim to kao otac, branitelj koji cijelog života pomaže drugima od Petrinje, Dalmatinske zagore...".

