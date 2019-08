Uhićen fizičar koji je 50 dana prosvjedovao ispred Ministarstva obrazovanja

Mladi teorijski fizičar Boris Ivetić koji 50-ak dana prosvjeduje pred Ministarstvom znanosti i obrazovanja zbog stanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, uhićen je i sproveden na Prekršajni sud. Ne otkrivajući njegovo ime, Josipa Bedenik iz PU zagrebačke potvrdila je za Večernji list kako su u petak ujutro intervenirali pred Ministarstvom obrazovanja i uhitili jednu osobu na temelju članka 6. iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Riječ je o članku koji predviđa novčanu ili kaznu zatvora do 30 dana za osobe koje se na javnom mjestu ponašaju na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir.

Također, iz policije nisu otkrivali što je prethodilo uhićenju, no prema navodima Ivetićeva prijatelja Danijela Galovića iz stranke Slobodna Hrvatska, u pozadini je incident s ministricom Blaženkom Divjak. "Kako mi je jučer potvrdio Boris, ministrica Divjak osobno je pokušala otuđiti i oštetiti njegov transparent na kojemu je pisalo 'Ministrice, zašto skrivate kriminal na PMF-u?'. U tom trenutku on je sa udaljenosti od nekoliko metara dotrčao i krađi sklonoj ministrici iz ruku iščupao svoj transparent", kažu u stranci Slobodna Hrvatska, no iz Ministarstva znanosti i obrazovanja tvrde drugačije. Poručuju kako su Ivetiću osigurali nekoliko sastanaka s ministricom te su mu, kažu u ministarstvu, "osigurali dostojno pravo na prosvjed". Ističu kako je Ivetić prvo verbalno napao ministricu, a potom se i "agresivno uputio prema njoj".

"U dva mjeseca komunalni redari i policija su u više navrata intervenirali zbog različitih verbalnih sukoba gospodina Ivetića sa djelatnicima Ministarstva te zaštitarskom službom Ministarstva. U petak, 23. kolovoza 2019. Ivetić se, nakon verbalnog napada na ministricu na samom ulazu Ministarstva, agresivno uputio prema ministrici, a između njih se postavio službeni vozač te spriječio mogući napad, te je Ministarstvo bilo dužno reagirati te kontaktirati policiju", javljaju iz Ministarstva. Policija je Ivetića odvela na sud koji ga je poslao u Remetinec, no trenutačno nije poznato gdje se nalazi.

Podsjetimo, Boris Ivetić je prosvjedovao kako bi "ukazao na greške i grijehe sustava zbog kojih će svoje obrazovanje nastaviti u Austriji." Prije no što je sjeo pred vrata ministrice znanosti, Ivetić je poslao desetak prijava Državnom odvjetništvu RH i USKOK-u te inspekcijama rada. "Dobio sam dojam da više ne mogu ništa pravno poduzeti. Već godinu i pol pišem te prijave, umjesto da se bavim znanošću. Medijima nisam zanimljiv. Shvatio sam da mi preostaje jedino gerila i da postanem 'šatoraš'", izjavio je Boris Ivetić nekoliko dana prije uhićenja.