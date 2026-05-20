Šutejeva šahovnica vječna konstanta, ali gostujući dres djeluje kao poligon za improvizaciju

Glavna uloga nacionalnih dresova jest da omoguće razlikovanje jedne nacije od drugih. Nekim dresovima se to vrlo lako postiže jer su sami po sebi prepoznatljivi, u smislu svoje jedinstvene vizualne prirode. Poznati takvi primjeri su hrvatski dres, brazilski sa svojom dominantnom žutom bojom i zelenim detaljima te plavim hlačicama, švedski u svojoj žuto-plavoj kombinaciji boja, narančasti nizozemski dres itd. Ta prepoznatljivost dresa često izravno ovisi o vizualnoj jedinstvenosti nacionalnih obilježja jer većina reprezentacijskih dresova vuče svoj vizualni identitet iz državnih obilježja kao što su zastava i grb. Ipak, ima i onih čiji je vizualni identitet određen prema nekom povijesnom i kulturološkom obilježju te zemlje. Tako Nizozemska svoje narančaste dresove temelji na povijesnom nasljeđu i višestoljetnoj vladavini oranske dinastije. Nizozemsku trobojnicu danas čine crvena, bijela i plava boja, no u 16. i 17. stoljeću, umjesto crvene, upotrebljavala se narančasta boja. Ta zastava poznata je kao Prinsenvlag, odnosno Prinčeva zastava. Međutim, najvjerojatnije je da su Nizozemci povezali oransku dinastiju s narančastom bojom isključivo zbog jezične sličnosti imena francuske kneževine Orange, po kojoj je nizozemska vladajuća dinastija dobila ime, i francuske riječi za naranču (franc. orange).