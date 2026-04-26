VIDEO Britanac se paraglajderom srušio kod Tribalja, spašavali ga HGSS i MUP-ov helikopter

Večernji.hr
26.04.2026.
u 12:16

"Ova intervencija još je jedan jasan dokaz unaprjeđenja sustava spašavanja u Republici Hrvatskoj", istaknuo je Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je na društvenim mrežama o uspješnoj akciji spašavanja paraglajdera na području Tribalja, istaknuvši kako je riječ o još jednom primjeru učinkovitog djelovanja hitnih službi. Kako je naveo, dojava o nesreći zaprimljena je jučer u popodnevnim satima, kada je prijavljen pad paraglajdera ispod brda Medviđak. "Odmah po dojavi na teren su upućeni policijski službenici i pripadnici HGSS-a, a u ovu zahtjevnu akciju spašavanja uključio se i helikopter MUP-a s pripadnicima HGSS-a", poručio je Božinović.

Riječ je o 39-godišnjem državljaninu Velike Britanije koji je upravljao paraglajderom, a koji je nakon intervencije helikopterom prevezen do tima hitne medicinske pomoći. Ministar je posebno naglasio važnost brzine i koordinacije svih službi. "Ova intervencija još je jedan jasan dokaz unaprjeđenja sustava spašavanja u Republici Hrvatskoj", istaknuo je, dodajući kako su uvođenje helikoptera Bell 412 EPX te kontinuirana obuka dodatno podigli razinu učinkovitosti i sigurnosti. Na kraju je zahvalio svima uključenima u akciju: "Veliko hvala svim uključenima, policijskim službenicima, pripadnicima HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja i timu hitne medicinske pomoći, na profesionalnosti, brzoj reakciji i predanom radu u spašavanju ljudskih života".

helikopter MUP HGSS paraglajder Davor Božinović

tico123
12:39 26.04.2026.

imamo i previše svojih ludila a sad su krenuli stranci i sa svojima kao i svake godine i onda u pomoć HGSS

