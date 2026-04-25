Poginuo muškarac (69); pao u prostor između traktora i poljoprivrednog stroja

Danas oko 13.30 sati, u Ulici Braće Radić u Nedeljancu u nesretnom je slučaju smrtno stradao 69-godišnji muškarac. - U namjeri da parkira traktor s priključenim poljoprivrednim strojem, u dvorište obiteljske kuće, u jednom trenutku pao je u prostor između zadnjeg dijela traktora koji je bio u pokretu i poljoprivrednog stroja - izvijestila je policija. - Na mjesto događaja izašao je liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koji je konstatirao smrt, dok je mrtvozornik odredio obdukciju - navodi se u priopćenju.
