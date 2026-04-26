Ban je 'Ruzinavi brod' prvotno napisao za Olivera, a kad sam ga pozvao da s Giulianom otpjeva 'Jugo'; htio je samo recitirati – i tako se rodio hit

U svijetu domaće glazbe malo je autora koji su ostavili tako širok i prepoznatljiv trag kao Tomislav Mrduljaš – glazbenik, tekstopisac, producent i organizator velikih glazbenih događanja poput Melodija Jadrana. Njegov autorski potpis veže se uz niz istaknutih imena, od Olivera Dragojevića, preko Giuliana, Zorice Kondže, Ive Amulića i brojnih drugih izvođača koji su oblikovali zvuk domaće scene. Njegov studio postao je kultno mjesto splitske glazbe, u njemu su nastajale pjesme koje su postale dio kolektivne memorije, a priče o njihovu stvaranju često su jednako zanimljive kao i same skladbe. Od kultnih dana splitske scene, vremena Tutti Fruttija, Dina Dvornika, Daleke obale i Marijana Bana, preko festivalskih pozornica i velikih produkcija, Mrduljaš je desetljećima prisutan tamo gdje se stvara i oblikuje glazba.