U svijetu domaće glazbe malo je autora koji su ostavili tako širok i prepoznatljiv trag kao Tomislav Mrduljaš – glazbenik, tekstopisac, producent i organizator velikih glazbenih događanja poput Melodija Jadrana. Njegov autorski potpis veže se uz niz istaknutih imena, od Olivera Dragojevića, preko Giuliana, Zorice Kondže, Ive Amulića i brojnih drugih izvođača koji su oblikovali zvuk domaće scene. Njegov studio postao je kultno mjesto splitske glazbe, u njemu su nastajale pjesme koje su postale dio kolektivne memorije, a priče o njihovu stvaranju često su jednako zanimljive kao i same skladbe. Od kultnih dana splitske scene, vremena Tutti Fruttija, Dina Dvornika, Daleke obale i Marijana Bana, preko festivalskih pozornica i velikih produkcija, Mrduljaš je desetljećima prisutan tamo gdje se stvara i oblikuje glazba.
Ban je 'Ruzinavi brod' prvotno napisao za Olivera, a kad sam ga pozvao da s Giulianom otpjeva 'Jugo'; htio je samo recitirati – i tako se rodio hit
Glazbenik, autor i producent koji je oblikovao zvuk splitske i domaće glazbene scene govori o Oliveru, Porinu, Tutti Fruttiju, festivalima i životu provedenom među notama te se prisjeća kako su nastale pjesme koje su svi voljeli
