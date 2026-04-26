TRI PITANJA: ANKICA MAMIĆ

Ovo je kraj Dabrine političke karijere

Završni predizborni skup Mislava Hermana, kandidata HDZ-a za gradonačelnika Grada Zagreba
Božena Matijević
26.04.2026.
u 09:29

On je Domovinskom pokretu nosio veliku reputacijsku štetu. Ali to s Dabrinom ostavkom nije dosta, oni u Domovinskom pokretu moraju još nešto učiniti da bi se kao relevantan igrač vratili na političku scenu

1. Je li vas vijest da Josip Dabro više neće biti glavni tajnik Domovinskog pokreta iznenadila ili ste znali da će se to dogoditi ? Nije to bilo nikakvo posebno iznenađenje. Naime, premijer Andrej Plenković podebljao je svoju vladajući većinu u parlamentu i Dabro je zapravo postao nevažan. Njegova zastupnička ruka nikome više ništa ne znači, a od početka je bilo jasno da će Domovinski pokret između ostanka na vlasti i podržavanja Josipa Dabre izabrati ostanak na vlasti.

2. No oko te vijesti o ostavci postoje dvojbe. Prema Dabrinoj verziji, odluku o ostavci donio je on sam, a prema verziji Ivana Penave to je zapravo bio njegov naputak kao predsjednika stranke. Kome ste skloniji vjerovati? Penavi. Očito je da su oni Dabru smijenili. On je Domovinskom pokretu nosio veliku reputacijsku štetu. Ali to s Dabrinom ostavkom nije dosta, oni u Domovinskom pokretu moraju još nešto učiniti da bi se kao relevantan igrač vratili na političku scenu zato što je njihov rejting ispod dva posto. I očito je to s Dabrom pokušaj nekog preusmjeravanja ili "pranja" ugleda stranke. A hoće li im to uspjeti? To je sigurno dobar korak, samo što je on prekasno došao i to je mali, odnosno, premali korak za sve one probleme koje Domovinski pokret ima i mora ih riješiti. U redu, neka su nešto napravili, ali, ponavljam, to ni blizu nije dovoljno.

3. A je li to što se neki dan dogodilo s tom ostavkom definitivan kraj političke karijere Josipa Dabre? Mislim da jest. Mislim da je čak i Domovinski pokret digao ruke od njega i ne vidim kako bi Dabro nastavio svoje političko djelovanje. On nosi preveliki politički teret da bi ga neka druga stranka na desnici uzela u svoje redove. Hrvatskim suverenistima on sigurno nije neka moguća opcija, a nije to ni DOMiNO-u Marija Radića, pogotovo nakon one prijašnje unutarstranačke svađe koja je i dovela do raskola Domovinskog pokreta, iz čega je onda i nastao DOMiNO. Zaista ne vidim što bi, kako bi i čime bi to Dabro mogao nešto napraviti, i što bi uopće bila njegova politika. Ne vjerujem da on ima organizacijskih ili bilo kakvih drugih kapaciteta da bi osnovao neku novu stranku. On je političku karijeru završio. Odradit će zastupnički mandat u Saboru do kraja i – to je to.
Dabro u šokantnom mailu podnio ostavku
Ivan Penava Domovinski pokret Josip Dabro

Avatar Hrvatsko-Poštenje
Hrvatsko-Poštenje
09:51 26.04.2026.

Ovo je sjaj Dabrine političke karijere jer ostaje domoljubni pravi hrvat koji je svoj na svome i neda ni milimetra svoje hrvatske kulture i balkanske nature.

Avatar ruby red
ruby red
09:38 26.04.2026.

Komunjarama nikad dosta. Šta bi Ankica? Da ga uvaljaju u katran i perje?

