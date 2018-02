Ubojica se skrivao u Baškoj: Irac je bio divlji, naši bi ga dečki tu i tamo prebili

Iako je riječ o hladnokrvnom ubojici i donedavno jednom od najtraženijih britanskih bjegunaca, ime Justina Clarkea (62) vjerojatno bi zauvijek ostalo nepoznato hrvatskoj javnosti da prošli tjedan britanski mediji nisu objavili priču tvrdeći da je Clarke za vrijeme bijega, koji je trajao čak 23 godine, živio i u Hrvatskoj. Informacije su bile šture, a tamošnji mediji, pa čak ni policija, nisu znali previše o tome što je radio u Hrvatskoj, gdje je živio, s kim se družio. Osuđen je na 25 godina zatvora.

Policija ga je privodila

– On je gotovo 20 godina kod nas živio kao slobodan čovjek, bio je među ljudima, radio razne poslove, čak je pokrenuo i nekoliko vlastitih poslova, s jednom djevojkom je 2005.-2006., kada je njoj bilo 20 godina, dobio i dijete... Razumijem da mi, obični građani, nismo imali pojma da se među nama nalazi ubojica, ali da to nije znala policija koja ga je više puta i privodila, to mi je potpuno nevjerojatno – kazuje nam jedan od stanovnika Baške Vode koji je poznavao Clarkea te s njim više puta i surađivao, napominjući da se Clarke u Bašku Vodu doselio malo prije završetka rata 1995. godine.

Dvije godine ranije, točnije u travnju 1993., na ulicama St. Albansa, grada udaljenog tridesetak kilometara od Londona, taj tada 37-godišnji Britanac zbog nesuglasica oko droge smaknuo je dilera i bildera Paula Milburna (43). Clarke je Milburnu trebao prodati marihuanu vrijednu dvadesetak tisuća funti. Prva stanica nakon Engleske bila mu je Bosna i Hercegovina u kojoj je tada bjesnio rat u kojem je i sam kao vojnik odlučio sudjelovati, a nekoliko godina proveo je radeći u Kataru i Njemačkoj, gdje je napokon i uhićen u veljači 2016. godine. Britanski mediji navode da je čak radio i kao zaštitar za saudijsku kraljevsku obitelj.

– Irac, kako smo ga svi mi lokalci zvali, bio je uglavnom vuk samotnjak, s drugima se nije previše trudio komunicirati osim ako mu je trebala neka usluga.

Ne bi ga rado sreli u mraku

Bio je na glasu kao incidentan čovjek kratkog fitilja, sto posto znam da ga je policija više puta privodila, ali i da je sam znao završiti na hitnoj kad bi dobio batina. Iako je relativno nizak, bio je dosta nabijen, osoba koju ne biste voljeli susresti u nekoj mračnoj uličici, ali unatoč tome par puta skupilo se tu lokalnih momaka pa su ga natukli zbog problema koje je znao raditi ljudima – kazuju u Baškoj Vodi u kojoj Clarkea znaju gotovo svi.