VIDEO Stao na kraj glasinama, pogledajte snimku: Uhvaćen u zračnoj luci s buketom cvijeća

Mađarski premijer Péter Magyar dočekao je svoju djevojku Ilonu Szabó s buketom cvijeća u zračnoj luci. Premijer se također fotografirao s okupljenima. Taj trenutak netko je snimio i objaviona TikToku. Video je navodno, prema tvrdnji osobe koja ga je snimila, nastao u nedjelju na aerodromu Liszt Ferenc, piše Index.hu. Mnogi su tražili od premijera fotografiju, a on je bio dobro raspoložen i rado se fotografirao sa svima. Magyar je uzeo njezin kofer i zajedno su otišli iz zračne luke.

Kako piše Index.hu, Péter Magyar reagirao je na vijest da je možda prekinuo sa svojom djevojkom. Vijest se proširila na temelju videa na TikToku, ali Péter Magyar je odgovorio rekavši da "nismo prekinuli, ona još uvijek sjedi ovdje pored mene".

Privatni život premijera gotovo je svakodnevna tema na Redditu, ali ovaj nedavni video bi napokon mogao stati na kraj glasinama.