VELIKI PROSVJEDI

Bivši marksist obećao 'kapitalizam za sve' i izazvao nestašicu hrane i nemire

Ivica Beti
25.05.2026.
u 12:49

Bolivija s 12,7 milijuna stanovnika prolazi jednu od najgorih ekonomskih kriza u 40 godina. Očekivanja birača od nove vlasti bila su velika nakon gotovo 20 godina vladavine Pokreta za socijalizam (MAS)

Iako je na vlasti tek pola godine, bolivijski predsjednik Rodrigo Paz (59) spreman je i na preslagivanja u vladi, micanje nekih ministara i dovođenje novih, sve kako bi stišao bijes prosvjednika nezadovoljnih ekonomskim reformama, a posebno smanjenjem subvencija za gorivo. Bolivija s 12,7 milijuna stanovnika prolazi jednu od najgorih ekonomskih kriza u 40 godina. Očekivanja birača od nove vlasti bila su velika nakon gotovo 20 godina vladavine Pokreta za socijalizam (MAS). Paz je kao konzervativni centrist koji naginje desno obećavao da će riješiti goruću naslijeđenu socioekonomsku krizu, inflaciju od 20 posto, zatvoriti državne tvrtke koje posluju s gubitkom, osigurati novčanu pomoć ranjivim skupinama... I još, uz to, ima podršku SAD-a.

ekonomska kriza nemiri Rodrigo Paz Bolivija

