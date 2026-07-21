Ubio ženu pa preplivao Dravu, Slovenci nakon zločina odmah alarmirali i Hrvatsku

Policija se oglasila o zločinu koji je potresao slovenski Vuhrede. Nakon velike potrage uhićen je muškarac, držvljanin BiH osumnjičen za ubojstvo svoje 36-godišnje partnerice. Sam se vratio u stambenu zgradu, gdje ga je policija uočila i privela. Nakon ubojstva preplivao je rijeku Dravu i pobjegao pješice, ali se tijekom dana skrivao na nekoliko različitih, manje dostupnih lokacija, rekao je policiji nakon uhićenja. Odmah nakon primitka prijave o događaju, policija je obavijestila hrvatska i austrijska sigurnosna tijela te poslala sve raspoložive patrole na mjesto događaja kako bi pronašle počinitelja. Tijekom potragee, policija je primila nekoliko poziva od građana. Sve njihove informacije su provjerene. Oko 9 sati ujutro primili su dojavu da se muškarac nalazi u blizini groblja Vuzenica. Policija je izašla na mjesto događaja i pretražila šest kilometara dug pojas riječne obale, ali počinitelj im je izmaknuo. Kako je istaknuo Boštjan Kavc , inspektor Sektora uniformirane policije Policijske uprave Celje, koji je jučer vodio potragu na terenu, radilo se o izuzetno teškom i strmom terenu, javlja 24ur.

"Policajci su pretražili nekoliko napuštenih zgrada, skladišta, autobusnih stajališta, teren uz željezničku prugu, kamenolom, lokaciju uz rijeku Dravu gdje je osumnjičenik često lovio ribu te područje oko ribnjaka. Također smo dobili snimke s nekoliko sigurnosnih kamera na području gdje se osumnjičenik mogao kretati“, opisao je Kavc tijek pretrage na terenu.

Potraga je potom nastavljena tijekom cijelog dana i u noć. U večernjim satima građanin je obavijestio policiju da je osumnjičenika uočio na kraju Vuhrešovog mosta. Kada je policija stigla na mjesto događaja, muškarca više nije bilo. "Naknadno smo dobili informaciju da je viđen u autobusu i da je sišao na području Mute, što je i potvrdio prilikom uhićenja. Također je rekao da je nakon zločina preplivao rijeku Dravu te se tijekom dana skrivao na nekoliko različitih, teže dostupnih lokacija", kazali su iz policije.

Budući da se pretpostavljalo da će se počinitelj sam vratiti na mjesto zločina, policajci su uvijek bili prisutni u blizini stambene zgrade. "Sinoć, oko 23:20 sati, policijska patrola uočila je osumnjičenika u blizini stambene zgrade u kojoj se dogodilo ubojstvo i privela ga. Osumnjičenik nije očekivao prisutnost policije. Međutim, nije se opirao uhićenju", objavila je Policijska uprava Celje završetak akcije.

Podsjetimo, kako su javljali slovenski mediji, prema neslužbenim informacijama, osumnjičenik je u stambenoj zgradi živio sa svojom partnericom i maloljetnim sinom. Policijska uprava odmah je alarmirala građane iupozorila je da je muškarac jako opasan. Objavili su i fotografiju osumnjičenika.

Policiju je o događaju obavijestio liječnik u ponedjeljak nešto prije 1 sat ujutro. Brat osumnjičenog doveo je njegovog maloljetnog sina u Dom zdravlja. Sin je naime, po dolasku kući pronašao mrtvu majku, a zatim je nazvao svoga strica. Maloljetnik se nalazi u nadležnom centru za socijalni rad. Motiv još nije poznat, ali prema policiji, muškarac je u posljednje vrijeme psihički nestabilan.