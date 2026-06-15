Scene užasa u Brazilu: U sudaru helikoptera poginulo šestero ljudi, među njima i poznati američki glazbenik

Američki glazbenik Oliver Tree poginuo je u helikopterskoj nesreći u Brazilu u dobi od 32 godine, prema izvješćima. Dva helikoptera sudarila su se iznad Rio de Janeira u nedjelju ujutro i srušila u zapadnoj zoni grada, pri čemu je poginulo svih šest osoba koje su bile u njima, uključujući Treeja, izvijestilo je nekoliko brazilskih medija. Vojna vatrogasna služba Rio de Janeira priopćila je da se jedan od helikoptera srušio na autosalon u kojem je bilo parkirano nekoliko električnih vozila, što je izazvalo požar koji je potom ugašen. Dužnosnici su priopćili da je u tijeku istraga kojom će se utvrditi uzrok sudara. Tree, 32-godišnjak koji je u Brazilu bio u sklopu svjetske turneje, nalazio se u jednom od helikoptera koji su se srušili, pri čemu su poginule sve osobe u letjelicama, rekao je policijski izvor za AFP.

Alternativni pjevač i internetska ličnost bio je naveden kao jedna od šest osoba na popisima putnika dviju letjelica koje je podijelio izvor, a koji je rekao da žrtve još ne mogu biti formalno identificirane jer su u nesreći teško izgorjele. Među putnicima koji su bili sa pjevačem bili su brazilski glazbeni producent, argentinski redatelj videospotova i argentinski YouTuber Gaspar Prim, poznat na internetu kao Gaspi, piše The Guardian. Helikopteri su se sudarili u zraku iznad zapadnog predgrađa Recreio dos Bandeirantes, prije nego što su se srušili na parkiralište autosalona električnih automobila i zapalili oko 20 automobila, prema navodima vatrogasaca. U jednom helikopteru bilo je pet osoba, a u drugom samo pilot. Nitko nije preživio.

Fallece Lucas Vignale, director de videoclips que trabajó con Bizarrap y J Balvin, en choque de helicópteros en Río de Janeiro.



En el accidente también perdieron la vida el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi. pic.twitter.com/OXVbrVh5rR — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) June 15, 2026

Tree, prepoznatljiv po karakterističnoj frizuri i internetskom imidžu, bio je poznat po pjesmama među kojima su "Life Goes On", "Miss You" i "Alien Boy". Na Spotifyju ima više od 11 milijuna mjesečnih slušatelja, a njegove najpopularnije pjesme preslušane su više od 700 milijuna puta. Tijekom svjetske turneje trebao je održati više od 70 koncerata u 30 zemalja na sedam kontinenata. Nastupio je u Buenos Airesu u Argentini 4. lipnja, a u subotu je na Instagramu podijelio video u kojem igra nogomet u jednoj brazilskoj četvrti.

Godine 2024. bio je nominiran za Brit Award u kategoriji međunarodne pjesme zajedno s njemačkim producentom Robinom Schulzom za njihovu pjesmu "Miss You". Pjesma je dosegnula treće mjesto na britanskoj ljestvici singlova. Godine 2020. oborio je Guinnessov svjetski rekord za najveći romobil, visok 4,16 metara i dug 3,13 metara. Prema internetskoj stranici Guinnessove knjige rekorda, taj je pothvat ostvaren kako bi "ispunio životni san".