DUBLINSKI TRANSFERI

Dolaze iz Austrije: Stiže 'tajni' let sa 16 azilanata, do sada su u Hrvatsku vraćene 1263 osobe

Autor
Sandra Veljković
21.11.2025.
u 06:04

Prema provjerama, jedan Turčin ima u Austriji sumnju za napad. On će biti smješten u detenciju u Ježevo pa će se najprije točno provjeriti o čemu je riječ

U zagrebačku zračnu luku Dr. Franjo Tuđman danas, prema najavi, slijeće zrakoplov iz Austrije – "tajni let" koji dovozi tražitelje azila koji su registrirani u Hrvatskoj, ali tu nisu dočekali kraj procesa, nego otišli dalje pa ih sada, prema Dublinskoj konvenciji vraćaju. Riječ je o famoznim transferima zbog kojih se redovito diže politička i druga panika u Hrvatskoj i barata svakakvim brojkama. Ovoga će puta charter koji su unajmile austrijske vlasti, prema najavama, dovesti – 16 ljudi. Ukupno, do sada je ove godine u Hrvatsku vraćeno 1263 osobe dublinskim transferima, a 8270 osoba je "protjerano", odnosno vraćeno u treće zemlje ili su u postupku vraćanja.

